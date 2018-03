Abruzzo/Provincia L’Aquila: aumentano infortuni in agricoltura e nella Pa

L’AQUILA. Nel 2012, 1597 controlli nelle ditte del territorio provinciale; 509 i cantieri ispezionati, di cui 81 monitorati per verificarne la regolarità alle norme sulla rimozione di manufatti contenenti amianto

Più infortuni in agricoltura (da 334 a 359) e tra i dipendenti della pubblica amministrazione (da 221 a 233) mentre calano tra gli studenti nelle scuole (da 706 a 633) e nelle aziende artigiane (da 433 a 372).

Sono i dati sugli infortuni sul lavoro nella Provincia di L’Aquila, riguardanti il 2011 che, confrontati con l’anno precedente, ‘raccontano’ della necessità di intensificare la prevenzione e l’opera di sensibilizzazione di imprenditori pubblici e privati sulle tematiche della sicurezza dei lavoratori e del rispetto della normativa.

Una ‘fotografia’, tratta dagli archivi dell’Inail, che ha indotto la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in collaborazione con altri enti, tra i quali lo stesso Istituto nazionale assicurazione infortuni e l’Università di L’Aquila, a organizzare un convegno nazionale, dalle ore 9.00 alle 17.00, in programma domani, 7 maggio prossimo all’Aquila che, per numero di adesioni pervenute, registra già un notevole successo: oltre 600 partecipanti da varie regioni italiane.

I lavori, dal titolo: “La responsabilità dei vertici aziendali in caso di infortunio o malattia professionale”, a cui parteciperà il magistrato della Procura di Torino, Raffaele Guariniello - che si è occupato, tra le tante cose, dell’inchiesta sulla ThyssenKrupp - si terranno nell’aula magna della Scuola ispettori della Guardia di finanza a Coppito, via delle Fiamme gialle. Oltreché da Inail e Asl – quest’ultima in prima fila con la Scuola di specializzazione di Medicina del Lavoro dell’Università di L’Aquila, diretta dal dott. Antonio Paoletti e con il Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, capeggiato dal dott. Domenico Pompei – il convegno è stato promosso da Aias (associazione italiana ambiente e sicurezza), Istituto nazionale fisica nucleare/Laboratorio Gran Sasso.

I lavori hanno come fine l’analisi e l’ approfondimento, alla luce delle principali sentenze della Corte di Cassazione, del sistema delle responsabilità del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, Consulenti, Tecnici e impiegati aziendali, rappresentanti degli organi di vigilanza e medici del Lavoro e lavoratori.



CONTROLLATI 1600 DITTE E 509 CANTIERI.

Intanto il 12 aprile scorso si è riunito, nella sede di L’Aquila del corrispondente servizio di prevenzione della Asl, il Comitato provinciale di coordinamento per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che ha reso noto i dati sull’attività di monitoraggio svolta in provincia.

Nel 2012 il Comitato - composto da Asl, Direzione provinciale del lavoro, Inail, Inps e Vigili del fuoco – ha effettuato 1597 controlli nelle ditte del territorio; 509 i cantieri ispezionati, di cui 81 monitorati per verificarne la regolarità alle norme sulla rimozione di manufatti contenenti amianto.