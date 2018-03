On-line AQ360.IT: tutta L’Aquila a trecentosessanta gradi

L’AQUILA. Il portale web mostra tutti i luoghi della città: piazze, chiese, monumenti.

Viene evidenziata la situazione attuale attraverso schede redazionali che illustrano lo status di avanzamento dei lavori di recupero/restauro, tramite visite virtuali e interattive a 360°: un sistema innovativo (sviluppato con tecnologia Nasa) che mostra panorami a 360° e in alta definizione, permettendo all’utente di vedere e vivere L’Aquila, senza filtri, comodamente dal proprio pc, tablet o smartphone.

Il progetto, ideato e finanziato dal Fabio Golia, titolare dell’ agenzia immobiliare “Il Girasole” dell’Aquila ha voluto ampliare e sfruttare appieno le potenzialità del virtual tour, già da tempo utilizzato dal medesimo nel campo della promozione della compra-vendita immobiliare.

La parte tecnico-artistica è curata dai professionisti aquilani Federica di Iulio e Vincenzo Ricci.

«Con questo strumento», spiegano gli ideatori, «presentiamo L’Aquila nella sua drammatica realtà, senza veli, al vivo delle sue ferite, ancora aperte dopo oltre quattro anni, volendo dare anche a tutte le attività locali (commerciali, artigianali, professionali) l’opportunità di poter essere presenti sul nostro portale per mostrarsi a 360°.

Inoltre, sfruttando la funzione giroscopio integrata negli apparecchi Apple di nuova generazione è possibile utilizzare tali dispositivi come delle vere e proprie finestre sui luoghi della città.

Gli organizzatori ringraziano padre Quirino Salomone che, abbracciando il progetto, ha concesso il patrocinio morale della Fondazione Studi Celestiniani per la Pace e del Centro Studi Celestiniani