Abruzzo/Cisl Fp: «Asl di Pescara senza regole per concorsi e mobilità»

PESCARA. «Un nuovo concorso alla Asl di Pescara per due posti di psicologo senza la preventiva approvazione della pianta organica della Regione Abruzzo»: è l’ennesima denuncia della Cisl Fp, dopo il discusso concorso per due collaboratori amministrativi e conseguente assunzione di 12 unità, equivalenti a quasi tutta la graduatoria degli idonei, che è stato oggetto di un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei Conti proprio da parte della Cisl Fp che ora parla di «Asl di Pescara che torna all’attacco».

«Questo comportamento desta forte allarme e preoccupazione poiché i vertici della Asl di Pescara ritengono di poter agire ed operare fuori dal contesto di regole e norme ben precise, ma soprattutto nella certezza di poter eludere anche gli stringenti vincoli che la Regione impone in tema di assunzione di nuovo personale», commenta Davide Farina, della segreteria territoriale Cisl Fp, che chiede alla Direzione regionale delle Politiche della salute di vigilare sul corretto operato di questa Asl. Infatti il Decreto 47 del Commissario alla sanità aveva concesso 90 giorni alle Direzioni generali per conformare le proprie dotazioni alle indicazioni del decreto.

A oltre 6 mesi da allora la Direzione generale della Asl di Pescara, così come anche le altre Direzioni generali, non hanno ancora prodotto la pianta organica, ma gestiscono concorsi e mobilità interaziendali.

«Ed il presidente Chiodi che fa?» chiede la Cisl Fp. Altro aspetto di scottante attualità – per il sindacato - e fortemente sentito nella Asl di Pescara è la gestione della mobilità interna riguardante i trasferimenti del personale sanitario nel territorio di competenza.

Si tratta di tutti quei trasferimenti del personale all’interno dei diversi ospedali, tra i diversi reparti, tra reparti ed ambulatori, tra ospedale e distretto e così via.

«Per questo il personale vorrebbe avere regole certe e conoscere con trasparenza le motivazioni di tutti i trasferimenti - commenta Farina - ebbene, anche in questo caso, la Direzione Asl, nonostante le ripetute richieste ed inviti da parte della Cisl Fp a disciplinare con trasparenza ed oggettività la materia della mobilità interna, continua a suo insindacabile giudizio ed in maniera del tutto discrezionale a trasferire il personale senza ritenere di dover dare la pur minima motivazione».

Insomma – secondo la Cisl – «questo comportamento si inserisce in un quadro più complessivo di mancanza di corrette relazioni sindacali, perché l’Amministrazione ha forse il preciso scopo di poter continuare a gestire a suo modo le criticità».