Asl Chieti, ultimo Atto (aziendale): ospedale solo per acuti, altre attività sul territorio

CHIETI. Alla lotteria dell’Atto aziendale della Asl di Chieti stavolta è uscito il numero sette: sono le Uoc (unità operative complesse) che dall’ospedale dovranno essere spostate sul territorio, cioè nei distretti sanitari di base.

Si tratta di Endocrinologia, Oculistica, Geriatria, Dialisi, Radiodiagnostica, Genetica medica e Servizio trasfusionale.

E’ l’ennesima modifica dell’Atto aziendale che già è stato cambiato più volte e non certo per colpa del manager Francesco Zavattaro, ma per le sopravvenute disposizioni di carattere nazionale che riguardano tutte le Asl e non solo quella di Chieti.

L’ultimo decreto del ministro Balduzzi impone infatti una serie di restrizioni alla presenza in ospedale di ambulatori che non ci “azzeccano” con la vera natura dell’ospedale che dovrebbe essere destinato soltanto ai ricoveri per i malati acuti. Il decreto quindi impone nuove sedi esterne alle Uoc “non da ricovero” e le espelle da tutti gli ospedali: alla fine di questa ristrutturazione sul territorio ci deve essere una maggiore presenza di questi servizi rispetto ad oggi, quando tutto è concentrato nell’edificio-ospedale.

Salvo nuove disposizioni, questa dunque potrebbe essere l’ultima modifica dell’Atto aziendale di Chieti, come da approvazione del Collegio di direzione della locale Asl, che si è riunito lunedì in mattinata (senza la presenza del nuovo direttore sanitario) dopo che sabato si è tenuto il Consiglio dei sanitari.

La decisione sembra importante e va nella direzione di razionalizzare la gestione dell’assistenza. Basta infatti passare di pomeriggio per via dei Vestini a Chieti (ma il discorso vale anche per Pescara e dappertutto dove ci sono gli ospedali): dalle 14 in poi davanti al SS. Annunziata non ci sono gli ingorghi di auto in parcheggio selvaggio, segno inequivocabile che di mattina in ospedale si svolgono attività ambulatoriali territoriali che non dovrebbero essere lì.

Si fa sul serio dopo anni e anni di buoni propositi, mai realizzati, di spostare l’assistenza vicino ai cittadini e di non trasformare i malati quotidiani in “acuti ospedalizzati”? Siamo alla conclusione del ritornello: potenziare i Distretti? Aspettiamo i fatti.

Ma intanto per altre vicende organizzative un dubbio sorge spontaneo: siamo alle solite, cioè alle invenzioni di sigle e siglette per coprire l’immobilismo di fatto che paralizza l’assistenza sanitaria a Chieti e non solo?

Dopo le definizioni in sigla del tutto incomprensibili come Pta, Utap, Rsa ecc. (un pò di “latinorum” non guasta mai per fare colpo) l’ultima invenzione di questo modo di gestire la sanità è il “Rur”: il responsabile unico di risultato. Come se il medico che da oggi a domani diventa Rur potesse cambiare la sua prestazione.

Il problema è infatti questo: se dove la sanità funziona, le immagini sono già in rete e a disposizione dei medici anche di famiglia, perché a Chieti questo non avviene? E avverrà con il Rur? C’è qualche dubbio, anche perché il programma per gestire queste immagini viene fornito quando si acquista una tac, ma a Chieti non ce n’è traccia.



L’ANAAO CONTRO I PROGETTI DI INNOVEZIONE

Su questo modo di gestire l’assistenza non sembra d’accordo l’Anaao, il sindacato maggioritario dei medici ospedalieri, che nei giorni scorsi ha tuonato contro i progetti di Innovazione dei Dipartimenti proprio della Asl di Chieti. Infatti – come sostiene Luciano Marchionno, responsabile aziendale di questo sindacato – «la direzione generale tenta di rilanciare un modello organizzativo che dovrebbe migliorare l’efficienza delle attività dipartimentali e il rapporto ospedale-territorio. E lo fa avviando una nuova fase definita di Sviluppo organizzativo strategico pur non avendo concluso l’iter di assegnazione degli incarichi professionali. E così, nell’attesa di utilizzare pienamente un migliaio di medici professionalizzati, la Asl semplifica l’azione di efficienza nella “diagnosi, cura, riabilitazione e benessere della persona”, proponendo 44 Progetti dipartimentali».

Secondo l’Anaao, questo è una specie di autogol, perché è una presa d’atto dei ritardi organizzativi accumulati negli anni dall’Abruzzo nella qualità dell’assistenza percepita dai cittadini residenti nelle nostre Asl.

«Basti pensare al divario dei contenuti informativi sulle condizioni di salute dei singoli cittadini, altrove certificate e accessibili on-line dai vari operatori sanitari, ma non in tutto l’Abruzzo – continua Marchionno - mentre in altre regioni la condizione di salute è la reale “conservazione” di un iter diagnostico-terapeutico per singolo cittadino, a Chieti quando si va in rete per la sanità i cittadini sono semplici Codici fiscali e niente più. Va bene aver individuato 41 temerari in grado di alimentare buone pratiche mediche, ma non facciamo solo operazioni di facciata».

Il riferimento è proprio ad uno dei progetti della direzione e cioè l’adozione, finalmente, della digitalizzazione delle prestazioni radiologiche in tutti i presidi e in tutte le strutture territoriali della Asl che non dispone ancora di una rete aziendale che faccia dialogare senza interruzioni i molteplici punti di accesso disponibili sul proprio territorio.

«Individuare questi responsabili unici di risultato (rur) – conclude Marchionno - è un tentativo encomiabile di sollecitare a fare bene. Spero solo che nell’azione quotidiana non si richieda loro di trasformarsi in altri “eroi aziendali”, come già molti operatori sanitari si sentono nello svolgimento delle proprie attività quotidiane di assistenza ai malati».



Sebastiano Calella