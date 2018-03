Teramo/F24 non pagato: cliente nei guai, Banca condannata in Tribunale

TERAMO. Il Tribunale di Teramo, con una recente sentenza ottenuta dall’avvocato Mary Corsi, condanna un noto Istituto bancario, per aver omesso il pagamento di un F24 relativo all’iva da parte di una società.

La banca si era difesa riferendo che, nella contabilità dell’Istituto, non vi era alcuna traccia di questo pagamento e che, pertanto, non poteva essere dichiarata responsabile per il mancato versamento dell’imposta.

La società si era vista recapitare una cartella esattoriale dove veniva richiesto il pagamento dell’imposta che non risultava versata, oltre a interessi e sanzioni, che avevano provocato persino un’ipoteca su un bene immobile da parte dell’Erario.

Il cliente si è recato in banca con copia del modello F24 timbrato: si è sentito rispondere che, non risultando negli archivi bancari alcun movimento, nessuna responsabilità poteva ascriversi ad essa. Rivoltosi al Tribunale, il Giudice ha deciso che «dalla documentazione versata in atti può ritenersi dimostrato l’assunto attoreo in ordine al conferimento ad esso istituto bancario della delega al pagamento di tributi per l’indicato importo nonché il versamento di tale importo alla banca stessa per provvedervi».



La banca, infatti, non ha mai disconosciuto la paternità della sigla apposta sul documento dal proprio dipendente e, scrive il giudice «alcun dubbio può sorgere, in generale, circa la genuinità del citato modello F24 atteso che la Ctu grafologica svolta ha accertato, al di là di ogni dubbio, sia che la sottoscrizione del cliente è effettivamente appartenente al legale rappresentante della società attrice».

Insomma nessun dubbio sul documento che «è risultato perfettamente integro sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni» e che «in particolar modo la firma del cassiere e i timbri della banca, non presentano alcun tipo di difformità o anomalia rispetto a quelli utilizzati a fini comparativi». Quel documento, dunque, certifica, insiste il giudice, «l’avvenuto versamento della somma».

Il cliente ha prodotto altre due modelli F24 pagati in contanti nella stessa data di quello oggetto di contestazione, i quali, al pari di quello per cui è causa, presentano unicamente il timbro del cassiere e la sua sovrapposta sigla.

«Ne deriva che la banca», si legge nella sentenza, «non avendo provveduto all’effettivo versamento all’Agenzia dell’Entrate di quanto oggetto della delega di pagamento e dovendo rispondere ex art. 1228 c.c. dell’operato dei propri ausiliari, deve considerarsi contrattualmente responsabile del danno subito dalla società attrice».

La banca è stata dunque condannata al risarcimento dei danni e alle spese legali.