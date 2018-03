Rifiuti, a Francavilla la raccolta differenziata supera il 61%

FRANCAVILLA AL MARE. A distanza di quasi un anno dall’estensione della raccolta “porta a porta” al centro cittadino, i dati confermano i miglioramenti ottenuti.

A marzo, la percentuale di raccolta differenziata ha superato il 61%. «Un traguardo importante – afferma il sindaco, Antonio Luciani - raggiunto dalla cittadinanza in termini di quantità e qualità del materiale raccolto, che aiuterà ad affrontare il periodo estivo con una maggiore consapevolezza e con la certezza che i risultati si manterranno costanti. Sia la cittadinanza che gli operatori turistici, infatti, dopo il ‘rodaggio’ della stagione passata, sono ormai pronti per andare incontro all’estate già preparati in materia di rifiuti e di raccolta differenziata».

«Rimane comunque alto il controllo da parte della Polizia municipale e della Cosvega per evitare il ripetersi di alcuni malcostumi che si sono creati nell’anno precedente, con la volontà di offrire alla cittadinanza ed ai turisti una più alta vivibilità della nostra città».



Tornando ai dati, la raccolta differenziata si è evoluta, in percentuale, mese per mese, dal 2011 al 2013 con evidenti miglioramenti. Il totale della differenziata, nel mese di marzo 2013, ha rispettato in pieno le previsioni, mostrando un incremento rispetto al mese di febbraio e arrivando a quota 539.810 Kg. L’organico ha mantenuto un’ottima posizione, con un buon aumento rispetto a febbraio, con una raccolta pari a 228.180 Kg. La raccolta di carta e cartone è passata dai 91.680 Kg di febbraio ai quasi 110.00 Kg di marzo, con un incremento di oltre il 19%. Il multimateriale, a marzo, ha fatto registrare un ottimo risultato, specialmente rispetto agli anni precedenti, raggiungendo la quota di 49.200 Kg. Il vetro ha fatto registrare un vero e proprio exploit, saltando dai circa 26.000 kg di febbraio ai 70.840 di marzo: quasi il triplo.

Questi miglioramenti coincidono, ovviamente, con una riduzione del residuo non riciclabile che nel mese di marzo è sceso a quota 340.920 Kg: meno della metà rispetto a marzo 2012.



«Questi dati – spiega la Cosvega - sono la chiara indicazione che il Comune di Francavilla al Mare sta andando nella giusta direzione. I risultati raggiunti sono realmente tangibili e la vivibilità della città è sensibilmente migliorata».



Il Comune ha istituito due isole ecologiche, una presso il cimitero di contrada Piane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 17 e l’altra presso lo stadio Valle Anzuca, aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 19.00.