Villa Pini: dopo il no a Petruzzi, rischio chiusura se non si trovano i soldi

Istanza al giudice per la gestione solo dopo il credito delle banche

CHIETI. Il verbale del Comitato dei creditori di Villa Pini è finalmente arrivato e conferma le anticipazioni sul no alla proposta di Petruzzi di acquistare la clinica a 14 milioni.

Ma questo non ha prodotto automaticamente l’istanza del curatore al giudice delegato per chiedere l’ok all’esercizio provvisorio oppure la chiusura della clinica, come potrebbe essere possibile, ma come il curatore ha pubblicamente detto di non voler fare fin dai primi giorni dopo il fallimento. Questa incertezza sulle soluzioni aggiunge fibrillazione alla rabbia dei dipendenti di fronte ad un no inaspettato e poco comprensibile per chi ha lavorato per la ripresa della clinica.

C’è intanto un piccolo mistero: e cioè il ritardo nella consegna del verbale negativo che poteva essere contestuale alla fine della conference call e che invece ha avuto bisogno di oltre 24 ore di tempo per essere completato, come se ci fosse stato contrasto nelle motivazioni giustificative del no o nelle firme da sottoscrivere. Ora l’avvocato Giuseppina Ivone valuterà queste motivazioni e poi (visto che il Policlinico Abano Terme lascerà la casa di cura il 30 aprile prossimo) preparerà un’istanza al giudice delegato con le sue valutazioni e le sue richieste sul futuro di Villa Pini, lasciando a lui la decisione finale.

Quindi nessun ritardo, ma solo i tempi tecnici necessari: come già avvenuto nel 2010 all’inizio di questo fallimento. Prima di presentare l’istanza infatti il curatore dovrà preoccuparsi di trovare presso le banche finanziamenti adeguati per sostenere il peso economico del funzionamento della clinica. Altrimenti? «Altrimenti si chiude», replicò nella primavera del 2010 l’avvocato Giuseppina Ivone, che poi – con i soldi forniti dalla Bls, dalla Carichieti e dalla Carispaq - riuscì ad avviare l’esercizio provvisorio fino alla prima asta ed al contratto di affitto con Petruzzi.

Altrimenti oggi? La risposta a questo punto può darla solo qualche direttore di banca. Ma dallo sconcerto evidente del curatore per questo stop a Petruzzi si può percepire il pericolo concreto che senza soldi a disposizione Villa Pini possa chiudere. Con tutto quello che significa per gli oltre 600 dipendenti, per i malati, per le prestazioni sanitarie erogate per conto della Asl ed anche per quei creditori che speravano di ricavare di più e che si ritroveranno con molto di meno.

C’è infatti un buco nero, un vuoto normativo fondamentale nella legge fallimentare che orienta e guida le vicende di Villa Pini. E cioè la mancata dotazione, in capo al curatore o al giudice delegato, di un tesoretto – rapportato alla grandezza del fallimento - a cui attingere per gestire l’esercizio provvisorio. Infatti se la clinica dovrà funzionare senza Petruzzi, questo avverrà solo con i soldi delle banche. «In cassa non c’è un euro», ha già comunicato ai dipendenti ed ai sindacati il curatore, durante l’incontro che c’è stato a Villa Pini subito dopo l’ultima asta andata deserta. Quindi la sua priorità assoluta oggi è quella di contattare le banche per ottenere tutto il credito necessario alla gestione pratica e quotidiana della clinica dove si pagano fatture, bollette, acquisti e forse stipendi.

«Forse» non perché sia in programma una gestione “old style”, quando per mesi e mesi i dipendenti non furono pagati provocando la sospensione dell’accreditamento regionale: se gli stipendi tarderanno dipenderà solo dal fatto che questa voce del bilancio è la più onerosa per la cassa e per essere onorata ha bisogno delle rimesse della Asl, che non arriveranno prima di tre-quattro mesi.

Per Villa Pini è questo lo scenario drammatico, ma possibile anche a breve, dopo i propositi di abbandono espressi a caldo per il no dal Policlinico Abano Terme, che si è detto indisponibile a restare in clinica e prepara il trasloco. Addio prestazioni sanitarie e stipendi sempre puntuali? Qualche spiraglio di trattativa c’è ancora, perché Nicola Petruzzi sa bene che un’eventuale decisione di mollare tutto va ad incidere sull’immagine del Policlinico Abano Terme - versione Villa Pini.

Non è stato facile infatti pareggiare i conti - o rimetterci poco - in tempi di risorse calanti e di tagli crescenti. Molti si augurano che il Policlinico resti e che quindi Petruzzi possa partecipare alla prossima asta che partirà da 16 mln, il prezzo che le banche ritengono congruo e sotto il quale hanno detto no. Nella conference call infatti il dissenso tra i tre componenti è nato proprio sul quantum, cioè sulla congruità dell’offerta: il rappresentante del personale ha votato sì all’offerta di Petruzzi, secondo la linea sposata da sempre anche dai sindacati e dalle assemblee dei dipendenti: «costi quel che costi, la clinica deve vivere perché significa lavoro».

Al contrario, gli altri due membri del comitato hanno privilegiato l’aspetto economico- contabile. Come d’altra parte era già avvenuto nella precedente asta, quando di fronte alla mancanza di offerte, per favorire la vendita il curatore aveva proposto un abbattimento del prezzo pari al 25%. Il Comitato respinse questa proposta e impose una base d’asta di 20 mln. E’ proprio questo limite di 16 mln il punto difficile da decifrare nell’ultima decisione negativa del Comitato creditori: chi valuta il bene del fallimento solo pensando ai soldi, non può non sapere che il no comporterà costi aggiuntivi che incideranno sull’attivo, compreso il costo del credito necessario per l’esercizio provvisorio. Questo aggravio di spesa teoricamente potrà motivare qualche azione di responsabilità, ma anche l’assottigliamento del vantaggio di vendere a 16 invece che a 14 mln. Senza dire che se Petruzzi veramente va via, chiederà - com’è nel suo diritto - di riprendersi i macchinari ed i materiali di sua proprietà, mettendo a rischio la prosecuzione dell’attività sanitaria.

Sebastiano Calella

