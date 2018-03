L’Aquila, pubblicato il bando per il Parco della Memoria

L’AQUILA. Il settore Ricostruzione pubblica del Comune dell'Aquila ha emanato il bando per un concorso di idee finalizzato alla progettazione del Parco della Memoria a piazzale Paoli.

Lo ha reso noto l'assessore alle Opere pubbliche, Alfredo Moroni. «Abbiamo dato seguito a una precisa volontà del Consiglio comunale, ribadita dal sindaco Cialente e della Giunta - ha spiegato Moroni - la Municipalità allestirà questo Parco, quale simbolo dell'eterno ricordo della tragedia rappresentata dal terremoto del 6 aprile 2009. Il luogo scelto non è casuale: piazzale Paoli, infatti, è ricompreso nell'area delimitata da via XX settembre, via Campo di Fossa, via Luigi Sturzo e dalle altre strade in cui è stato registrato il più alto numero di vittime per quanto riguarda la città capoluogo. I progetti, inoltre, dovranno contemplare anche un'accurata riqualificazione del piazzale in questione».

«A caratterizzare il progetto - ha proseguito Moroni - dovrà essere una fontana, che sarà chiusa a dicembre di ogni anno, cioè nel mese in cui, nel 2008, iniziò la sequenza sismica, e sarà riattivata il 6 aprile, quale segno di rinascita". I progetti dovranno essere presentati o inviati per posta entro il 30 aprile all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, via Filomusi Guelfi (sede comunale di Villa Gioia) e una commissione composta da 3 membri - un rappresentante delle famiglie delle vittime, uno dell'Università e uno del Comune - sceglierà l'elaborato che poi verrà realizzato. L'opera sarà costruita con fondi comunali».