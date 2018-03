Maria Rita D’Orsogna in India tra i migliori ricercatori del mondo

ABRUZZO. Maria Rita D’Orsogna sarà in India dal 7 al 10 aprile tra i migliori ricercatori del mondo per rappresentare la «giovane scienza Usa».

La professoressa abruzzese, in America da molti anni e dal 2007 docente di matematica all’Università statale della California, è stata scelta dalla National Academy of Sciences of the Usa fra gli under 45.

In Abruzzo è nota per le sue battaglie ambientaliste contro la deriva petrolifera. Con il suo blog è spesso la prima a fornire informazioni su nuovi progetti e nuove richieste da parte delle compagnie petrolifere. A fine febbraio è stata lei, con un post su Facebook, ad avvertire tutti gli abruzzesi che il Ministero dell’Ambiente aveva dato il via libera al progetto di Ombrina Mare.

Da qualche tempo gestisce anche un blog sul fatto quotidiano dove si occupa della sua grande passione, la tutela dell’Ambiente. Ma in India, dove è volata in queste ore, parlerà di matematica, la sua professione. Più precisamente delle particelle interagenti in biologia e della formazione di strutture ordinate (gruppi di pesci, uccelli, insetti che senza un leader trovano ordine).

«E 'un onore per me essere stata scelta per partecipare a questo programma, ed è un onore per la California State University Northridge perché è l’apprezzamento per il lavoro che tanti di noi qui all'università stanno facendo. Sarà un importante scambio intellettuale di diverse opinioni e punti di vista, sarà molto interessante».