Inchiesta Ecoemme. Cordoma, Sospiri e altri 7 rinviati a giudizio

PESCARA. Il gup del Tribunale di Pescara, Luca De Ninis ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma, il consigliere regionale del Pdl, Lorenzo Sospiri.

Con loro andranno a processo anche altre sette persone nell'ambito dell'inchiesta relativa all'Ecoemme, la società pubblica-privata dei rifiuti di Montesilvano composta da Comune, Deco e Comunità montana Vestina.

Il processo a loro carico prenderà il via il prossimo 2 luglio. Oltre a Cordoma e Sospiri, gli altri rinviati a giudizio sono Massimo Sfamurri, presidente di Ambiente Spa; Antonello De Vico, sindaco di Farindola (Pescara); Ettore Paolo Di Zio, ex consigliere del Cda di Ecoemme; Ettore Ferdinando Di Zio, imprenditore; Fabio Savini, ex vice presidente del Cda di Ecoemme; Paolo Cucculelli, tecnico della Comunità Vestina; Giordano De Luca, ex consigliere del Cda di Ecoemme. I nove imputati devono rispondere tutti di corruzione.

Ettore Ferdinando Di Zio anche di truffa. Secondo l'accusa, Cordoma e Sospiri avrebbero agevolato i Di Zio nel monopolio dei rifiuti a Montesilvano.

«Finalmente dopo anni il 2 luglio inizierà un processo con un giudice terzo in cui finalmente potrò chiedere di quale accuse devo rispondere», commenta Lorenzo Sospiri, «avendo avuto l'unica colpa di aver rendicontato a termine di legge un contributo elettorale versato al mio partito di allora Alleanza Nazionale, ritengo superfluo sottolineare che medesimo contributo in alcuni casi di entità estremamente superiori ai 10 mila euro in questione e' stato versato a tutti i partiti da rifondazione al Pd e a tanti candidati».

Sospiri parla di «accuse inesistenti» e sostiene: «non si sta processando il sottoscritto che non è accusato nè di dazioni personali nè di altri vantaggi nè ci sono intercettazioni o atti documentali a mio carico ma si processa una legge dello Stato quello sul finanziamento privato dei partiti. Ribadisco che all' epoca dei fatti non ero consigliere regionale, ero solo il capo pro tempore di un partito che ha soggiaciuto alle leggi dello stato italiano, non avendo nello specifico neanche richiesto personalmente tale contributo. Evidentemente il contributo dato ad An merita un processo, per altri e' attività consentita dalla legge. Spero che il 2 luglio arrivi molto presto».