Abruzzo/Emergenza idrica, Acerbo incredulo: « il condannato Bernardini indagherà sull’inquisito De Cristoforo»

«FANDONIE QUELLE DI RICCI»

«Ricci ancora una volta, ha perso una occasione per tacere ed evitare l’ennesima brutta figura», replica il sindaco Di Primio. «Devo stigmatizzare che il centro sinistra, come sempre avvenuto in questi anni di mio governo, sui problemi seri della città arriva tardi, impreparato, con argomentazioni sterili e strumentali.

Come riconosciuto unanimemente, anche dagli organi di informazione, per primo ho provveduto a dare notizia della rottura e ad interessare immediatamente la Prefettura ed allertare la Protezione Civile. Chiedo a Ricci che assetò la città per giorni senza fare alcuna comunicazione: cosa avrei dovuto fare di più rispetto ad una rottura avvenuta non a Chieti ed in conseguenza della quale il flusso d’acqua è stato interrotto dalla sorgente? Quanto alla personale guerra all’ATO e all’ACA, preciso subito che è Ricci a far parte di quello che tutti chiamano il “partito dell’acqua”. La mia guerra nei loro confronti è mossa solo dalla volontà di far arrivare a Chieti più acqua così da evitare i problemi che da troppo tempo i cittadini devono sopportare. Ricordo al consigliere Ricci che lui ed il consigliere Febo, quando avevano ruoli di governo, la lotta all’ACA la facevano solo per avere un posto nel CdA di quello che non temo definire un carrozzone politico».

Di Primio chiarisce inoltre che non è vero che tutte le scuole delle altre città della Vallata hanno sospeso l’attività didattica: «solo alcuni Comuni hanno deciso di emettere l’ordinanza. Io non ho ritenuto di farlo perché vi possono essere stati in qualche caso disagi ma nessun problema di carattere igienico sanitario o d’incolumità pubblica, motivi per i quali avrei potuto chiudere le scuole».

«Altra fandonia» quella sulle autobotti: «come è chiaramente scritto nel mio comunicato, considerato che l’ACA ci aveva assicurato la reimmissione di acqua nella rete sin dalla mattinata di venerdì 22 marzo, ho ritenuto sufficiente: 1) rifornire le scuole di acqua potabile ed assicurarla anche alle famiglie che ne avessero avuto necessità, (all’uopo ho reso noti i numeri del responsabile della Protezione Civile e dell’Assessore), 2) assicurare alle strutture sanitarie pubbliche e private la disponibilità delle autobotti dei Vigili del Fuoco in caso di bisogno 3) ove l’emergenza si fosse protratta oltre venerdì, provvedere a reperire autobotti per la distribuzione dell’acqua in più punti in città».