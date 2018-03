L’AQUILA. Roma, L'Aquila, Firenze: sono i Comuni 'virtuosi' premiati col riconoscimento Smart City.

ROMA

Innovazione e ‘città intelligenti’: L’Aquila premiata insieme a Roma e Firenze

40 i progetti candidati

La consegna è arrivata nella tappa romana di Smau Business 2013 per progetti legati allo sviluppo delle città intelligenti, dalla social card evoluta di 'Carta Roma' alla piattaforma di ricostruzione 2.0 del capoluogo abruzzese. La città "intelligente" italiana, ha spiegato Pierantonio Macola, amministratore delegato di Smau intervenendo alla premiazione, «ha una forte caratterizzazione sociale e partecipativa», elementi da cui partire «per permettere poi a queste idee di diventare progetti stabili». Caratteristiche incarnate anche dai quattro progetti premiati fra 13 finalisti selezionati dalle 40 candidature arrivate a Smau.

L’AQUILA

L'Aquila è stata premiata per aver intrapreso un progetto per la ricostruzione 'intelligente' post sisma: in primo luogo attraverso la reingegnerizzazione delle reti cittadine (elettricità, gas, tlc) e poi predisponendo un'area telematica omnicomprensiva per sburocratizzare e semplificare il rapporto dell'amministrazione con i cittadini.

ROMA

Roma si aggiudica due riconoscimenti: il primo è andato a Roma Capitale per la Carta Roma, una carta prepagata e ricaricabile - in collaborazione con Poste Italiane - rivolta a un milione di residenti che offre servizi finanziari ma anche sconti e vantaggi su prodotti e servizi. Il secondo è stato invece assegnato all'azienda privata Roma TPL che - insieme a Vodafone - ha adottato una soluzione di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico e delle zone a traffico limitato.

FIRENZE

Il Comune di Firenze è stato invece premiato per un portale "Open Data" che ha reso disponibili tutte le informazioni di cui i cittadini hanno bisogno. Tra gli altri finalisti anche il progetto di Grosseto che ha realizzato la versione italiana della piattaforma tedesca open source 'Wheelmap', per mappare i luoghi del territorio accessibili ai disabili; oppure il sistema di gestione e telecontrollo degli impianti di illuminazione pubblica di Prato per la tutela della sicurezza del cittadino.

L’AQUILA

ROMA

FIRENZE

