Sanità, Tribunale malato Lanciano presenta esposto per interruzione di pubblico servizio

Comune annuncia consiglio comunale straordinario sulla questione

Tribunale malato, cittadinanza attiva, leo morongiu, assistenza domiciliare

Si contesta la vicenda della sospensione di alcuni servizi dell'assistenza domiciliare integrata (Adi) ai pazienti del distretto di Lanciano. Lo conferma all'Agi il presidente regionale del Tribunale del Malato, Aldo Cerulli, questa mattina a Lanciano per raccogliere personalmente le denunce dei familiari dei pazienti che da qualche settimana non usufruiscono piu' di alcune prestazioni sanitarie assicurate dall'Adi, come la fisioterapia a domicilio. «Portero' i fascicoli al Nas di Pescara e presenteremo un esposto denuncia alla Procura di Lanciano affinche' si accertino le responsabilita' circa l'interruzione di pubblico servizio che stanno subendo gli assistiti dell'Adi che si sono rivolti a noi finora», ha detto Cerulli mostrando i 20 casi raccolti in due ore questa mattina nella sede frentana del Tribunale del Malato.

Il Comune ha subito inoltrato una nota con la quale si dice «vicino ai pazienti e ai familiari di quanti sono rimasti senza prestazioni sanitarie importanti da un giorno all'altro» e annuncia che la questione sarà portata all'attenzione del consiglio comunale «nel piu' breve tempo possibile».

Il segretario del circolo cittadino del Pd e consigliere comunale, Leo Marongiu, conferma l'intenzione della maggioranza consiliare di portare in un consiglio comunale straordinario di prossima convocazione la questione della rimodulazione dell'assistenza domiciliare integrata del distretto sanitario di Lanciano.

«Ho voluto constatare di persona la situazione e per questo sono venuto questa mattina nell'ufficio del Tribunale del Malato di Lanciano - ha spiegato Marongiu - vedo che si e' creata una situazione che invece di diminuire le difficolta' ai pazienti frentani che affrontano la propria malattia tra le mura domestiche, le aumenta. Su questo ci confronteremo presto in un consiglio comunale straordinario al quale saranno invitati a partecipare la Asl Lanciano Vasto Chieti e le associazioni che difendono gli interessi dei malati»

