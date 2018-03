Rifiuti, 5 progetti a Piano di Sacco. Di Sante: «è la pattumiera d’Abruzzo»

CITTA’ SANT’ANGELO. Nel territorio di Città S.Angelo in località Piano di Sacco, nei giorni scorsi i cittadini hanno scoperto la realizzazione di una "piattaforma di trattamento e recupero di sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri".

Dal sito dello Sportello Ambientale della Regione Abruzzo si evince inoltre che è ancora in via di autorizzazione l’impianto di depurazione delle acque per scarico nel fiume Fino asservito alla piattaforma di trattamento.

Corrado Di Sante di Rifondazione Comunista disegna una sorta di mappa e lo scenario è uno: «la zona diventerà la pattumiera d’Abruzzo».

Nell’area a ridosso dal fiume Fino attualmente è attivo l’ Ecocentro della Linda che si occupa del recupero e del trattamento dei rifiuti urbani del comune di Città S.Angelo e l’impianto Terra Verde, andato a fuoco 1 anno e mezzo fa, che ha l’autorizzazione dalla Regione Abruzzo per la produzione di 35mila tonnellate annue di combustibile solido secondario, di cui 10mila tonnellate l'anno verranno usate in loco per produrre energia elettrica tramite gassificazione. La zona si trova a ridosso del sito di bonificare Saline-Alento, ovvero un’area già fortemente inquinata che andrebbe avviata alla bonifica.

Inoltre il Piano Provinciale dei Rifiuti prevede proprio a Piano di Sacco la localizzazione della discarica pubblica di rifiuti solidi urbani, non avviati alla raccolta differenziata di tutta la Provincia di Pescara. Inoltre scorrendo i progetti pubblicati e in via di autorizzazione sul sito dello Sportello Ambientale Regionale Di Sante ha trovato sempre sulla stessa area l’intenzione da parte della RIAB di Realizzare “un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di tipo R4, R13, D9, D15.” con la possibilità di trattare oltre le 100 tonnellate di rifiuti al giorno. Non ultimo la richiesta da parte della Renovo Energy di realizzare una centrale a biomassa da 1 Megawatt.



Insomma quello che in gergo si chiama "effetto cumulo" pare quanto meno evidente in questo caso. E sono molti gli amministratori locali sul piede di guerra che non vedono di buon occhio la concentrazione di tutti questi progetti. Il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, ha più volte chiesto assicurazioni in merito in seno alla conferenza dei servizi affinchè gli stessi tecnici scongiurassero ufficialmente l'effetto cumulo.

Per ora notizie certe non ve ne sono anche se pare che una certa volontà (almeno a parole) di rivedere alcuni dei progetti c'è.

«Ricapitolando», commenta Di Sante, « a Piano di Sacco sono realizzati e in via di realizzazione un Ecocentro comunale, un gassificatore, ovvero un inceneritore mascherato e infine un impianto di trattamento dei fanghi portuali. E potrebbero arrivare nei prossimi mesi la discarica pubblica provinciale, una centrale a biomassa e un impianto per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non proposto dalla RIAB. Ci sono davvero tutte le tipologie di rifiuto possibili che viaggeranno su e giù nella valle del Fino e sul territorio di Città S. Angelo e che trasformeranno Piano di Sacco e le aree circostanti nella pattumiera d’Abruzzo.

È davvero discutibile», continua l’esponente di Rifondazione, «come si possa continuare ad autorizzare progetti impattanti senza avere un quadro d’insieme da parte di Regione, Provincia e Comune, in un’area adiacente al fiume Fino, una porzione di territorio che meriterebbe ben altra valorizzazione naturalistica, un’area a ridosso di importanti colture agricole di pregio già duramente messe a rischio dall’incendio di Terra Verde, che ha comportato un esborso per la comunità di oltre 280 mila euro come ha dichiarato l’amministrazione comunale».

Di Sante contesta il fatto che la cittadinanza venga a conoscenza di questi progetti solo a conclusione degli iter: «è fondamentale attivare una seria riflessione, per non compromette definitivamente le economie e la vocazione di un intero territorio a ridosso dell’area industriale».