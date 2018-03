Francavilla, cresce la raccolta differenziata. Sindaco: «siamo al 60%»

FRANCAVILLA AL MARE. Continua, anche nel mese di febbraio 2013, il trend positivo che ha raggiunto il Comune di Francavilla al Mare.

Dopo gli ottimi risultati di gennaio 2013, infatti, la raccolta differenziata totale di febbraio raggiunge il 60%, una delle percentuali più alte degli ultimi periodi. «A dimostrazione della bontà della raccolta differenziata – dichiara il sindaco, Antonio Luciani -, stiamo registrando continui miglioramenti. Ciò significa che il metodo di raccolta è stato assimilato bene dalla cittadinanza, che ha compreso gli effettivi positivi di questo sistema, sia in termini economici che ambientali. I controlli effettuati sul territorio dalla Polizia municipale e gli avvisi lasciati agli utenti dall’Amministrazione comunale e dalla Cosvega – fa presente il primo cittadino - hanno sortito buoni effetti. Abbiamo lavorato per correggere subito gli errori più comuni sui conferimenti errati e migliorare la qualità dei rifiuti portati agli impianti di riciclaggio, in particolare dell’organico».

«Dal mese di marzo, infatti – spiega la Cosvega -, gli impianti che provvedono alla raccolta dell’organico hanno tassativamente posto il veto sulle raccolte effettuate con buste di plastica non compostabili che compromettono la lavorazione del materiale organico, per cui non vengono più effettuati ritiri di materiale organico se questo è contenuto in buste non conformi. La presenza di buste di plastica, infatti, causa l’aumento dei costi di smaltimento se non addirittura il rigetto dell’intero carico da parte dell’impianto».



Il totale della differenziata, nel mese di febbraio 2013, ha rispettato in pieno le previsioni attestandosi a quota 418.220 Kg. L’organico ha mantenuto una buona performance, con una piccola variazione rispetto a gennaio, con una raccolta pari a 203.280 Kg. La raccolta di carta e cartone è passata dai 63.400 Kg del febbraio 2009 ad oltre 91.000 Kg di febbraio 2013, con un incremento che supera il 44%. Il multimateriale ha fatto registrare un ottimo risultato, per un totale di 36.080 Kg. L’aumento dei quantitativi raccolti ha ovviamente ridotto il residuo non riciclabile che è passato dai 719.260 Kg del 2009 ai 286.640 Kg di febbraio 2013.

«Francavilla cresce in civiltà con la consapevolezza di essere una città turistica. Si può ancora fare molto – conclude il sindaco -, ed un primo passo è stato quello di eliminare le buste di plastica dai rifiuti organici. Siamo certi che tutti comprenderanno come questa operazione porterà ulteriori benefici alla collettività. E’ evidente che il nostro obiettivo è di tenere i costi della raccolta differenziata, che saranno compresi nella famigerata Tares, i più bassi possibili. Stiamo inoltre approntando l’ultimo lotto della differenziata in modo da estenderla su tutta la città. L’esperienza dell’isola ecologica che abbiamo istituito, inoltre, continua con successo».

Le due isole ecologiche, una presso il cimitero di contrada Piane aperta tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e l’altra presso lo stadio di contrada Valle Anzuca, aperta tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini.