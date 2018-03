Ospedale di Sulmona, la Fials:«dopo due anni di proteste nulla è stato fatto»

SULMONA. Salviamo l’ospedale di Sulmona? Ormai la domanda e l’interrogativo sono d’obbligo. Dopo la sollevazione popolare e locale per il presidio ospedaliero a distanza di anni di fatto Asl e Regione hanno disatteso ogni impegno.



Ed i sindacati protestano. La Fials oggi ricorda la storia di una grande inefficienza che starebbe contribuendo a bruciare soldi pubblici.

Due anni fa (19 marzo 2011) ci fu la manifestazione: “Difendiamo l’Ospedale di Sulmona e la sanità in Valle Peligna” con tremila persone che sfilarono per il centro cittadino. Il 28 maggio 2011 la Fials invitò il Governatore della Regione a recarsi a Sulmona per fare chiarezza sui destini dell’ospedale.

Il 26 gennaio 2012 fu inoltrata sempre dalla Fials la proposta di adibire l’ex Caserma Pace in coabitazione con la Facoltà di Economia, come centro in cui unificare tutti i Servizi Amministrativi, e di affiancare (in attesa di un nuovo ospedale) la struttura ospedaliera con una struttura mobile per mantenere il Servizio Cucina interno e attivare la mensa per i dipendenti.

E ancora lo scorso 28 agosto 2012 fu firmato un documento unitario dalle organizzazioni sindacali e dal Tribunale per i diritti del malato con il quale in sintesi si chiedeva la certezza delle risorse economiche per la realizzazione del nuovo Ospedale, l’immediato avvio delle procedure per la realizzazione dello stesso, nella fase transitoria la costruzione di strutture modulari in modo da ospitare le UU.OO. e i Servizi allocati all’ala vecchia, la realizzazione delle nuove Sale Operatorie (progetto già finanziato ed appaltato), l’attivazione della Lungodegenza finalmente a Sulmona.

«Ad oggi», incalza il segretario provinciale Mauro Incorvati, «non è stato speso un solo euro per l’aggiornamento tecnologico del P.O. di Sulmona neanche un “Ortopantomografo” (apparecchio che si usa per la panoramica dei denti), il piano triennale dei lavori pubblici anni 2013-2014-2015 deliberato il 31 dicembre 2012 non prevede nessun lavoro per questo territorio, così come avevamo suggerito entro il 30 giugno 2012 per l’area di Sulmona (incontro del 22 febbraio 2012 tra OO.SS. e Azienda) si doveva provvedere all’acquisto o noleggio di un apposita struttura provvisoria da adibire a locali mensa per i dipendenti. Disatteso anche questo. Gli unici soldi spesi per il nosocomio sulmonese sono le telecamere di videosorveglianza, che sono state installate anche nell’ala vecchia che dovrebbe essere abbattuta».

La Filas si chiede allora se la ASL avesse acceso un mutuo per affrontare le spese per un nuovo ospedale, da pagare con i soldi recuperati dagli affitti dei locali, se a questo punto non sarebbe già finito di pagare.

«Attenzione», conclude Incorvati, «la gente è stufa e potrebbe esplodere la rabbia»