MONTESILVANO. Martedì prossimo il Comitato Via sarà chiamato ad esprimersi anche riguardo a progetti ed attività che insistono nel territorio del Comune di Montesilvano.

Montesilvano, rinnovo in vista per la Riab: M5S e RC: «Comune dica no»

Se ne discuterà alla prossima Commissione Via

Tra questi vi sono un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dall’edilizia della ditta Saline s.r.l. e il rinnovo dell’autorizzazione alla Riab s.r.l per il recupero di rifiuti non pericolosi.

«È importante che il comune di Montesilvano partecipi, chiedendo un’audizione, e faccia sentire la propria voce in sede di comitato Via», chiede Corrado Di Sante (Rifondazione Comunista).

Dello stesso parere anche il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli : «sulla Riab», ricorda Anelli, «c’è una sentenza della Repubblica italiana http://www.primadanoi.it/news/cronaca/533585/-Riab-e-Itrofer-hanno-inquinato.html che attesta che per due anni (dal 2008 al 2010) la società ha inquinato, stoccato illecitamente rifiuti, prodotto esalazioni nocive. Vennero accusati di stoccare illecitamente rifiuti sul piazzale dove sono siti, senza copertura ed in violazione alle norme, di aver effettuato la raccolta di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, di produrre sistematicamente rumore anche in orari notturni, con il transito di mezzi pesanti e l’utilizzo di macchinari e presse, producendo esalazioni e rumori molesti per il vicino abitato, causando danni a cose e persone».

Il MoVimento 5 Stelle Montesilvano chiede che il comitato VIA e alle istituzioni abruzzesi,

che non venga concessa un ulteriore proroga di attività ad un’azienda che ha patteggiato per gravi reati

ambientali.

«L’attuale amministrazione», insiste anche Di Sante, «ha il dovere di mantenere alta l’attenzione, per garantire tutela dell’ambiente e della salute e la buona condotta delle aziende presenti sul nostro territorio. Sarebbe anche il giusto segnale nei confronti dei tanti cittadini, abbandonati dalle precedenti amministrazioni , che si sono battuti contro un‘azienda che ha ammesso di aver inquinato ed hanno così fatto valere i propri diritti e quelli di tutta la cittadinanza».

