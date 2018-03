Concetto srl: firmato l’accordo per le 11 lavoratrici dell’azienda tessile di Pianella

PESCARA. E’ stato firmato ieri mattina, nella sede dell’assessorato al lavoro della Provincia, in via Passolanciano, l’accordo per la mobilità indennizzata per le 11 lavoratrici dell’azienda Concetto srl di Pianella.

L’incontro è stato convocato e presieduto dall’assessore al lavoro Antonio Martorella, dopo la presa d’atto dell’avvenuto fallimento – dichiarato dal Tribunale di Pescara - dell’azienda che operava nel settore tessile e dell’abbigliamento.

Alla riunione erano presenti l’assessore al Lavoro, i funzionari dell’ente, il curatore fallimentare dell’azienda dr.ssa Tania Zincani, l’RSA aziendale, le lavoratrici ed il segretario provinciale Filctem/Cgil Domenico Ronca.

Le parti convenute dopo ampia discussione ed in virtù di un’approfondita analisi della situazione aziendale, hanno sottoscritto un accordo che permette alle undici lavoratrici ancora in forza di accedere alla procedura di Mobilità di cui alla legge 223/91.

«Ancora una volta - ha dichiarato l’assessore Antonio Martorella - abbiamo dovuto affrontare il tema della concessione di un ammortizzatore sociale ai lavoratori di un’impresa del pescarese destinata alla chiusura. Ma, ancora una volta, la Provincia, nei tavoli che sono di sua stretta competenza, ha dimostrato di saper arrivare celermente alla definizione di una procedura che porta ad un accordo soddisfacente, in piena collaborazione con le parti sociali, che dimostrano quasi sempre un grande senso dir responsabilità».