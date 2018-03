A Chieti scoperti rifiuti irregolari nell’autorimessa della filovia

CHIETI. Un controllo aereo della GdF scopre una discarica sconosciuta e non autorizzata nella rimessa della Filovia di Chieti.









Ed un successivo sopralluogo diretto conferma: nel Centro di raccolta comunale dei rifiuti in via Aterno gestito da Formula Ambiente e dove ha sede l’Ati Cns/Mantini che gestisce la nettezza urbana a Chieti, la GdF scova rifiuti di varie tipologie raccolti ed accatastati senza seguire le regole e la normativa. Di qui la messa in mora del Comune e della società che dovranno risanare immediatamente l’area ed adeguarsi rapidamente alle norme. Durante alcune missioni di volo della sezione aerea della GdF di Pescara svolte per «la tutela del patrimonio ambientale e controllo del territorio», nel perimetro della Filovia è stata infatti rilevata un’attività attorno ai rifiuti che è sembrata meritevole di un approfondimento, visto che – si legge nel verbale del sopralluogo - è stata notata «la presenza e la movimentazione di mezzi e rifiuti di probabile provenienza urbana». Il che è stato fotografato dall’aereo e poi contestato al momento del sopralluogo, deciso perché «la gestione dei rifiuti, per le modalità con le quali è sembrata estrinsecarsi – nei limiti del controllo visivo/aereo – è apparsa non conforme alla normativa».

Al sopralluogo erano presenti, oltre a quattro finanzieri, anche il direttore dell’Ati ed un dipendente i quali, su richiesta hanno fornito alla Gdf tutta la documentazione in loro possesso, accompagnando gli ispettori nel sopralluogo all’area ed ai capannoni utilizzati, dove sono state scattate altre fotografie. Il verbale, riportando l’esito del controllo, elenca la presenza di rifiuti quali elettrodomestici, vernici, toner, farmaci, batterie, monitor di computer, nonché pneumatici, oli esausti, materassi e rifiuti dell’edilizia. E’ stata poi rilevata la presenza di acqua del lavaggio degli automezzi adibiti alla raccolta rifiuti: in parte era stagnante ed in parte confluiva in un pozzetto che scarica in un fosso.

Questo materiale da discarica era conservato e stoccato in un’area non completamente recintata e impermeabilizzata e che risulta ancora con destinazione d’uso «rimessa filoviaria». Il che, secondo la GdF, sarebbe in violazione della normativa, che peraltro viene ricordata per esteso nel verbale. Di qui l’allarme della società che gestisce la raccolta rifiuti a Chieti e l’appello al Comune: «se gli impianti non saranno adeguati immediatamente alle prescrizioni della GdF c’è il rischio concreto che possano essere lasciati nelle strade di Chieti i rifiuti che i cittadini conferiscono direttamente al Centro».

Così scrive al sindaco ed all’assessore Alessandro Bevilacqua la stessa Ati Cns/Mantini, che aggiunge: «chiediamo pressantemente un provvedimento dell’amministrazione per autorizzare gli adeguamenti».



Sebastiano Calella