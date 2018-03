CHIETI. Il comitato dei creditori di Villa Pini ha deciso di proporre una nuova asta da tenersi nell’ultima decade di marzo.

Villa Pini, nuova asta a fine marzo: 20 mln il prezzo ribassato

Il giudice delegato Adolfo Ceccarini lascia Chieti e si trasferisce a Roma

La data più indicata dovrebbe essere mercoledì 20 ed il prezzo ribassato sarà di 20 mln. Però a decidere sarà il nuovo giudice delegato che prende il posto di Adolfo Ceccarini, che insieme al presidente Geremia Spiniello e al giudice Nicola Valletta faceva parte del collegio che a febbraio 2010 decise il fallimento con esercizio provvisorio di Villa Pini. Da allora il giudice Ceccarini ha seguito passo passo l’evolversi della vicenda, ma oggi ha tenuto la sua ultima udienza a Chieti, dopo aver ottenuto il trasferimento al Tribunale di Roma. «Mi sarebbe piaciuto concludere la mia esperienza teatina con la vendita di Villa Pini, una vicenda durata tre anni con un esercizio provvisorio su cui nessuno scommetteva. Pazienza: non abbiamo fatto gol, ma ci siamo andati vicino»: così si è congedato il giudice delegato in partenza per nuovi incarichi romani, dopo 11 anni e mezzo di apprezzata permanenza a Chieti. A lui comunque va riconosciuto il merito di aver tenuto dritta la barra del timone di Villa Pini, anche nei momenti più difficili nei quali ha avuto un peso decisivo la sua disponibilità al colloquio con i dipendenti ed i sindacati. A sostituirlo, almeno temporaneamente, potrebbe essere il presidente Camillo Romandini che però è super impegnato con le cause civili e con alcuni importanti processi penali ancora in corso a Pescara. Sarà comunque il presidente della Corte d’appello a decidere questa nomina.

Il presidente Romandini troverà dunque sul suo tavolo la richiesta per la nuova asta e tra 20 giorni assisterà o alla vendita della clinica o al ritorno all’esercizio provvisorio di Villa Pini. A quanto se ne sa, il Comitato dei creditori di questa mattina, convocato alle 10,30 e terminato poco dopo le 11, si è svolto senza particolari tensioni e la proposta di nuova asta e di prezzo ridotto è passata all’unanimità. Adesso si tratta di aspettare le decisioni di Nicola Petruzzi, affittuario della clinica attraverso il suo Policlinico Abano Terme: il 20 marzo sarà l’ultimo appuntamento per il suo diritto di prelazione all’acquisto. Poi, in caso di mancata vendita, toccherà al curatore Giuseppina Ivone ed al suo staff rimboccarsi le maniche per gestire direttamente la casa di cura.

Sebastiano Calella

