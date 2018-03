Un ex sindaco al fianco di Di Mattia, insorge M5S: «staff come Obama»

MONTESILVANO. Il sindaco Attilio Di Mattia ha nominato l'ex primo cittadino (negli anni 1989-1990) Carmine D'Andreamatteo capo di gabinetto, ovvero braccio destro.

Protesta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli che proprio ieri aveva festeggiato il via libera del progetto Decoro Urbano da lui proposto. Ma oggi sbotta: «non riesco a capacitarmi dell’incremento dello staff e dell'adeguamento di contratto di alcuni membri dello staff. Non ho nulla contro i suoi collaboratori ma non è il momento storico opportuno per ampliarlo ed adeguare gli ingaggi».

Anelli lancia il confronto con il Comune di Parma amministrato dal ‘grillino’ Federico Pizzarotti : lì ci sono tre consiglieri del primo cittadino a titolo completamente gratuito.

Loretta Napoleoni, economista di fama internazionale che collaborerà sul tema dell’economia partecipata. Il professor Maurizio Pallante, noto saggista e divulgatore, che tra l’altro ha contribuito alla redazione del Piano Energetico del Comune di Reggio Emilia, si occuperà di economia ed energia senza sprechi. Pierluigi Paoletti, analista finanziario, dal 2008 è presidente nazionale dell’associazione senza scopo di lucro Arcipelago SCEC, che si occupa di ricostruire le economie locali e le comunità sociali attraverso lo strumento dei Buoni locali della Solidarietà ChE Cammina (SCEC) e si occuperà di pianificazione delle attività produttive.

«Non pretendo mica che il lavoro non venga retribuito», sottolinea Anelli, «ma quanto meno le spese vengano ridimensionate. Ma di quale cambiamento si parlava in campagna elettorale? Io sono sempre più sconcertato: più si va avanti e più si torna indietro».

D’Andreamatteo è stato assessore e sindaco a Montesilvano, assessore regionale al Commercio tra il 1990 e il 1995 e braccio destro dell’ex presidente della Provincia di Pescara Pino De Dominicis.