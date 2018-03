CHIETI. Non ci sono offerte, l’asta va deserta e Villa Pini resta senza acquirenti. Almeno fino ad oggi.

Abruzzo/ Asta deserta, non ci sono acquirenti per Villa Pini

Molte manifestazioni di interesse, ma zero offerte pur con il prezzo ridotto

E’ stato sempre molto complicato sfogliare la margherita di Villa Pini prima di ogni appuntamento con il notaio: “si vende, non si vende, forse si vende” e stamattina l’ultimo petalo è stato quello del “non si vende”. Infatti nessuna offerta è pervenuta nello studio romano del curatore entro le 18.00 di ieri pomeriggio – come prevedeva il bando - e quindi stamattina è saltata la gara dal notaio Alfredo Pretaroli che avrebbe dovuto aprire le buste e far partire l’asta vera e propria. Ci sarà soltanto un verbale per attestare che non sono arrivate offerte. In pratica la base d’asta di 23 mln e 550 mila euro per tutto il complesso aziendale e per tutte le attività che vi si svolgono, non ha solleticato gli imprenditori privati della sanità, anche se è ampiamente ridotta rispetto ai poco più di 40 mln della prima asta. La mancanza di offerte impedisce a Nicola Petruzzi (titolare del Policlinico Abano Terme e attuale affittuario di Villa Pini) di esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto previsto nel suo contratto di affitto in caso di offerta di un altro possibile acquirente. Per lui però resterebbe un’ultima possibilità di esercitare questo diritto - e quindi di acquistare la clinica – se il Giudice delegato riuscisse a bandire un’altra asta entro il 31 marzo, data in cui scade la proroga di sei mesi d’affitto concessa al Policlinico Abano Terme. Ma questa decisione ed i tempi del nuovo bando dovranno prima essere approvati dal Comitato dei creditori, composto da un rappresentante ciascuno di fornitori, personale dipendente e banche.

«Non so se si farà in tempo ad espletare una nuova gara entro fine marzo – commenta Nicola Petruzzi, raggiunto telefonicamente in Veneto – mi sembra che la nuova legge fallimentare lo preveda, ma di solito la prassi è di far passare 45 giorni. Se si va oltre marzo, il mio diritto di prelazione cessa, come si legge nel provvedimento di proroga dell’affitto che scade il 31 marzo. In realtà è molto forte la tentazione di lasciare tanto è vero che i miei collaboratori stanno di nuovo preparando il trasloco, come stava succedendo nei giorni della gara

precedente che poi è andata deserta».

Ma dopo oltre due anni di lavoro tutti si aspettano l’acquisto da parte del Policlinico Abano Terme: «Io mi sono impegnato a far ripartire la clinica e così anche i miei collaboratori – conclude Petruzzi – ma troppi sono stati gli ostacoli della politica sanitaria regionale, dal taglio del budget alla cancellazione di molti letto. Ed ogni volta che su Villa Pini si abbatteva una novità negativa c’è stata una rincorsa a recuperare la redditività della gestione. Diciamo che non sono stato invogliato a rimanere».

In effetti la vendita della clinica è stata sempre molto difficile anche per le decisioni della Regione e questo è avvenuto fin dalla prima asta quando poi partì il contratto di affitto. Molte sono state allora – e sembra che lo siano state anche stavolta - le manifestazioni di interesse da parte di gruppi della sanità privata o di privati imprenditori. Ma sia per i tagli subìti dalle cliniche private sia quasi per un passa- parola tra gli imprenditori della sanità, Villa Pini ha avuto sempre molti pretendenti, ma nessun marito. Questa volta - in ordine di tempo - l’ultima manifestazione di interesse è stata attiva fino agli ultimi giorni, ma non ha prodotto un’offerta concreta. Come era già avvenuto in passato alla prima asta, un altro imprenditore si era presentato a Chieti con la sua Mybach da 400 mila euro (ed autista filippino al seguito) senza però concretizzare la sua offerta, proprio mentre ormai già si aprivano le buste nello studio del notaio Germano De Cinque.

Questa mancata vendita, vista dalla parte dei dipendenti, è un’altra tappa di un’odissea che non finisce mai: prima gli anni bui senza stipendio e con la Clinica in coma, poi il risveglio (non solo di Villa Pini, ma di tutto il Gruppo Angelini) dopo la respirazione bocca a bocca da parte del curatore fallimentare, infine la ripresa definitiva con il Policlinico Abano Terme. Ed oggi questa incertezza della vendita che si riverbera anche sulle speranze di recuperare i crediti vantati, stipendi compresi. Infatti solo se dall’asta e dalla gestione dell’esercizio provvisorio arriveranno soldi sufficienti, questi crediti potranno essere soddisfatti in toto o in parte sia per i dipendenti che per i fornitori. Al momento rimane solo l’attesa di tempi migliori con la speranza che una piena ripresa dell’attività sanitaria riesca a salvare e rendere stabili centinaia di posti di lavoro. Il che era poi l’obiettivo dichiarato del Tribunale fallimentare di Chieti con la scelta dell’esercizio provvisorio preferito alla chiusura immediata della clinica con la dichiarazione di fallimento della galassia Angelini: si trattava di salvare i 1.400 posti di lavoro che la politica aveva abbandonato.

Sebastiano Calella

