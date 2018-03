Ecco il nuovo francobollo commemorativo di Gabriele D’Annunzio

PESCARA. Un francobollo dedicato a Gabriele D’Annunzio.

Poste Italiane ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il giorno 12 marzo 2013, di un francobollo commemorativo di Gabriele d’Annunzio, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di € 0,70.

La vignetta, realizzata su bozzetto di Gaetano Ieluzzo, raffigura il poeta Gabriele d’Annunzio intento nella lettura di un libro.

Per l’occasione, Poste Italiane ha predisposto un annullo filatelico speciale il giorno di emissione che sarà disponibile presso l’ufficio postale mobile allestito dalle ore 9.00 alle ore 21.00 in Piazza della Rinascita, nel cuore nevralgico della città di Pescara.

Lo speciale bollo filatelico sarà utilizzato per timbrare tutte le corrispondenze presentate all’ufficio postale mobile, dove saranno, inoltre, disponibili il francobollo commemorativo, il folder dedicato all’evento, la cartolina e la tessera filatelica riportanti l’immagine del Vate.

Nell’occasione sarà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma del sindaco Luigi Albore Mascia, Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, Gardone Riviera (BS).