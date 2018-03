Malati oncologici Teramo, sospeso sciopero della fame

TERAMO. I malati oncologici di Teramo sospendono, dopo 4 giorni, lo sciopero della fame. Per ora.





L'invio del dottor Lalli a disposizione del reparto di Oncologia fino al ritorno del medico in maternita' ha portato ad interrompere la protesta in atto da alcuni giorni nel reparto del "Mazzini".

«Continueremo a vigilare in nome e per conto dei malati di Oncologia - dichiara il blogger teramano, Giancarlo Falconi che ha protestato insieme agli altri malati. Non permetteremo che gli infermieri che hanno aderito allo sciopero della fame siano oggetto di facili trasferimenti. Vi posso garantire che questi professionisti sanitari meritano un plauso civico».

Falconi ringrazia il prefetto Valter Crudo per l'interesse e la sensibilita' istituzionale. «L'incontro in Prefettura, in assenza degli scioperanti e di chi aveva sollevato il problema, aveva raffigurato un quadro completamente diverso dalla realta'. Per noi ha vinto la Teramo civile».

«Siamo certi che si giungerà ad una felice conclusione per tutti», commenta la segreteria provinciale di Teramo NurSind, «ma ad ogni buon conto, se così non fosse, lo sciopero è sospeso ma non concluso...

In tale malaugurata ipotesi, lo manifestazione riprenderà, questa volta a tutela dei diritti dei lavoratori e il sindacato non mancherà certo di fare la sua parte, assieme a tutte le forze sindacali e sociali che vorranno».

Il sindacato ringrazia «tutti coloro che ci hanno sostenuto, riconoscendo (oltre ogni tentativo di strumentalizzazione) la dignità ed importanza della nostra disperata iniziativa ad esclusivo vantaggio del malato di cancro».

In questi giorni, proprio a seguito dello sciopero, il senatore Alfonso Mascitelli ha presentato un esposto alla magistratura Teramana affinche' siano verificate le condizioni in cui versa il reparto di Oncologia, «e se tali condizioni determinino violazioni delle leggi penali, con conseguente individuazione e perseguimento dei responsabili dei reati eventualmente posti in essere».