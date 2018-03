Abruzzo/Oncologia Teramo, scatta l’esposto in Procura

TERAMO. Alfonso Mascitelli, capolista al Senato nella lista "Rivoluzione Civile - Ingroia", ha depositato mercoledì mattina alla Procura di Teramo un esposto.









Il senatore uscente chiede che siano verificate le condizioni in cui versa, all'interno del nosocomio "Giuseppe Mazzini", il reparto di Oncologia, e se tali condizioni «determinino violazioni delle leggi penali, con conseguente individuazione e perseguimento dei responsabili dei reati eventualmente posti in essere»

Mascitelli parla di ipotetiche violazioni del diritto costituzionale alla salute, «sia sotto il profilo penale dell’abuso che sotto quello dell’omissione di atti di ufficio».

«Oramai da lungo tempo», scrive nella denuncia, «si mette in quotidiano pericolo la salute e la sicurezza dei cittadini di un vasto territorio, i quali si vedono negati i più elementari e fondamentali presidi di tutela, vedono violati i propri diritti costituzionali».

E Mascitelli ricorda anche i due scioperi della fama dei malati, l’ultimo cominciato a inizio settimana ed ancora in corso http://www.primadanoi.it/news/cronaca/537647/Oncologia-Teramo--lo-sciopero-dei.html . I pazienti oncologici manifestano la presenza di disservizi, carenze di personale, strutture deficitarie, condizioni disagevoli se non disumane per coloro che quotidianamente sono costretti a sottoporsi al trattamento chemioterapico presso la struttura teramana. «Il polo oncologico», continua la denuncia, «è deficitario e sottodimensionato, effettua 26/27 trattamenti chemioterapici al giorno a fronte di una cronica carenza di personale di servizio nella struttura che effettua circa l’80% delle chemioterapie praticate dalla intera Asl».

E poi c’è il problema di quell’unico medico in day Hospital che si occupa di circa 26/27 pazienti.

«I locali che ospitano il reparto di Oncologia», continua Mascitelli, « appaiono largamente insufficienti alle necessità dimensionali dei servizi da prestare; risulta assente dalla pianta organica la figura dello psiconcologo, che aiuterebbe l’interazione fra famiglie, pazienti, infermieri e medici; non risulta sia mai stata sostituita la dottoressa, attualmente in maternità, il laboratorio UFA è stato inaugurato e chiuso per motivi di sicurezza, pur essendo costato 285.000 euro, senza che siano state accertate le responsabilità».