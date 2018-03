Asl Pescara, dipendente punita ingiustamente vince davanti al giudice del Lavoro

PESCARA. Non ha mai subito un procedimento disciplinare ma la Asl le revoca comunque l’incarico. Davanti al tribunale, però, la dipendente viene reintegrata. Clamoroso l’errore della Asl.

E’ successo che la dipendente Fernanda Cappola, era stata nominata assistente sociale e componente della commissione per l’accertamento degli stati di handicap e di disabilità. Poi è stata indagata (alla fine prosciolta) ma durante le indagini ha ricevuto una comunicazione dalla direzione sanitaria che la informava che «non poteva aprirsi alcun procedimento disciplinare nei suoi confronti» perché non solo non aveva commesso «alcun illecito, né frode ai danni dell’azienda» ma, al contrario, aveva svolto un monte orario eccedente il «normale orario di lavoro».

L’inchiesta penale nella quale Cappola è stata coinvolta è quella di una presunta truffa da 300 mila euro che ha visto 53 indagati, poi tutti prosciolti, (persino con la richiesta del pm). Nel caso specifico alla donna, difesa dall’avvocato Matteo Cavallucci, era stata contestata la truffa per aver incassato 4 gettoni da 50 euro per prestazioni che la procura riteneva non effettuate.

Pochi mesi dopo, tuttavia, l’Asl ha notificato un ulteriore provvedimento a firma del direttore generale Claudio D'Amario, dove le veniva revocato l’incarico nell’ambito delle Commissioni invalidi civili. Nella relazione allegata al provvedimento si specificava che in merito ai fatti oggetto di imputazione «era stato aperto un procedimento disciplinare» nei confronti di quegli indagati tuttora dipendenti dell'azienda (40); che nei riguardi dei 15 dipendenti (su 40) facenti parte del personale non dirigenziale (e dunque anche Fernanda Cappola) il procedimento disciplinare «si era concluso con l'inflizione di una sanzione disciplinare ed allorché si era constatata una responsabilità patrimoniale si era provveduto anche al recupero di quanto indebitamente percepito».



Una circostanza non vera che ha costretto la dipendente a ricorrere al giudice del lavoro per avere giustizia chiedendo l’annullamento della delibera di revoca.

Il giudice Claudio Maffei ha così stabilito che, diversamente da quanto asserito nella delibera di revoca della Asl, alla donna non era stata inflitta alcuna sanzione disciplinare ed, anzi, come riportato, era stata assolutamente verificata la bontà del proprio operato professionale. Il provvedimento impugnato era «altresì lesivo del principio di non colpevolezza costituzionalmente sancito».

Ad ogni modo, nel costituirsi in giudizio dinnanzi al Giudice del Lavoro, la Asl di Pescara ha insistito nel confermare la delibera di revoca, tornando a ribadire come nei confronti della Cappola il procedimento disciplinare si fosse concluso con l'inflizione di una sanzione.

Il giudice ha accolto la domanda della dipendente, difesa dall’avvocato Giovanna Cappola, ordinando la reintegra nelle commissioni per l’accertamento degli stati di handicap e di disabilità, con condanna della Asl alla rifusione delle spese del giudizio. E’ stata invece rigettata la domanda accessoria con cui era stata chiesta la condanna della Asl al pagamento di un importo – a titolo di mancato guadagno - corrispondente ai gettoni di presenza che mensilmente la dipendente percepiva per la partecipazione alle commissioni.