Oncologia Teramo, lo sciopero dei malati smuove qualcosa. Da Asl impegno a migliorare

TERAMO. Ci sarebbe l'impegno della Asl di Teramo a riesaminare l'organizzazione del polo oncologico di Teramo per migliorarlo.

E' quanto e' emerso, stamane, dalla riunione che il prefetto Valter Crudo - aderendo alla richiesta del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi ed in riferimento alle problematiche sull'assistenza sanitaria ai malati che hanno di nuovo indetto lo sciopero della fame - ha convocato d'urgenza per esaminare la situazione del settore. Presenti i vertici della Asl e il primario di oncologia.

Dal confronto, sarebbe emerso che il settore oncologico riceve dalla Asl attenzione e risorse adeguate, in misura almeno pari a quella riservata agli altri settori dell'assistenza sanitaria e che sono in programma ulteriori interventi volti a migliorare il servizio.

Tre sono state le questioni essenziali cui si è data risposta.

Per quanto attiene gli spazi, attualmente il reparto dispone di 12 posti-letto per la degenza e 8 per il Day Ospital, all’interno del Dipartimento di Medicina. I vertici aziendali hanno assicurato che è imminente un intervento di ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Teramo, possibile grazie ai fondi dell’articolo 20; in questo quadro rientra anche il reparto di Oncologia per il quale è già progettata una nuova sistemazione, più confacente alle esigenze dei pazienti.

Per quanto riguarda il personale paramedico, invece, è stato lo stesso primario dell’U.O.C. di Oncologia del “Mazzini” Amedeo Pancotti, a dichiarare che la dotazione è sufficiente e pertanto il problema non si configura come una emergenza.

L’altra questione importante è quella relativa al personale medico; si è confermato che attualmente sono in attività il Primario e 6 Dirigenti Medici, cui tra 20 giorni si aggiungerà un ulteriore Dirigente Medico, ora assente per motivi personali. Di fatto, con tale stato delle cose, l’assistenza medica al paziente oncologico, è assicurata.



Nel corso dell’incontro è stato ribadito che all’interno della ASL, operano diverse professionalità che si occupano delle problematiche del paziente oncologico a 360°.



Il sindaco Brucchi ha ringraziato il prefetto per la disponibilità e la rapidità con cui ha convocato la riunione. Il primo cittadino si dice soddisfatto per i chiarimenti emersi sull’intero ambito oncologico; di fatto, «si è rilevato come non esistano allo stato attuale, situazioni di emergenza preoccupanti».

Il sindaco esprime soddisfazione per la disponibilità dell’azienda a rivedere la situazione generale degli spazi dedicati al paziente e contestualmente a riesaminare i moduli organizzativi. «Ritengo - aggiunge Maurizio Brucchi - che proprio per quanto emerso dall’incontro, tutte le manifestazioni di rilievo pubblico con le quali si palesano preoccupazione e allarme per il reparto, non abbiano più ragion d’essere, al fine di evitare che qualcuno – ma non il sottoscritto – le legga come politicamente strumentali. Ribadisco che la mia richiesta di convocare un tavolo di lavoro, è stata avanzata solo ed esclusivamente nell’interesse del paziente, che deve essere sempre al centro delle attenzioni e del nostro impegno. L’auspicio è che si continui a lavorare a fondo sulla questione, mettendo da parte le prerogative dei singoli e anteponendo l’interesse collettivo».