Maxi operazione anti-amianto. Raccolte sette tonnellate di eternit

SANTE MARIE. Operazione anti-amianto sul territorio. Raccolte quasi sette tonnellate di eternit, materiale pericoloso per la salute degli esseri umani e per l'ambiente.



L’amministrazione di Sante Marie è di nuovo impegnata nella salvaguardia del territorio e dopo un lungo e attento censimento del Comune è stato eseguito un altro intervento di bonifica di materiale in cemento d'amianto ed eternit, per una spesa totale di 16mila euro.

L'imponente quantitativo recuperato, 6.650 chili, si va ad aggiungere ad altri prodotti pericolosi già smaltiti nei precedenti interventi di bonifica messi in atto dall'amministrazione comunale.

«L’abbandono di eternit nelle discariche abusive è molto pericoloso per l'ecosistema e per la popolazione ed è sanzionato duramente dalla legge», ha affermato il sindaco Lorenzo Berardinetti, «ma questo non scoraggia persone senza scrupolo ad abbandonare materiale nocivo in diverse zone del Comune. Le spese per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti pericolosa per la salute sono molto alte e per questo invitiamo la popolazione a segnalare i trasgressori».

L’esposizione, anche di breve durata, alle fibre di amianto aumenta drasticamente il pericolo di contrarre forme tumorali delle vie respiratorie, come il carcinoma polmonare e il mesotelioma (tumore della pleura). Purtroppo queste malattie non sono immediatamente riscontrabili ma si manifestano solo dopo 15-30 anni.