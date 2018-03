Celano, parte il ‘porta a porta’. Piccone: «grande conquista»

CELANO. A Celano parte il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta .

«Ha il sapore di una conquista e sono convinto che i cittadini avranno disponibilità e pazienza per far funzionare al meglio tale servizio», commenta il sindaco Filippo Piccone.



«L’attivazione del servizio», ha spiegato il primo cittadino, «avrà ricadute occupazionali favorevoli per la nostra città in quanto la società Tekneco, che si è aggiudicata l’appalto, si avvarrà del sostegno di manodopera locale. Nel contempo saremo vigili e attenti. Miglioreremo il servizio con tutta una serie di “comodità” e di opportunità per gli tenti, ma saremo rigidi verso i trasgressori e gli evasori».

L’assessore all’Ambiente, Settimio Santilli, ha spiegato che il 16 marzo a tutti i cittadini verrà recapita una lettera con la quale si informano del nuovo piano di raccolta dei rifiuti. Seguirà la consegna dei bidoncini, di vario colore a seconda del materiale da depositare: grigio per l’indifferenziato, bianco per la carta, verde per vetro-lattine, giallo per la plastica e marrone per l’organico. In più saranno consegnati 150 sacchi in materiale biodegradabile per il conferimento del rifiuto organico, opuscoli informativi che fungeranno da guida per la differenziazione dei rifiuti e un eco calendario con cui ricordare i giorni di raccolta dei rifiuti ed aiutare l’associazione colori dei contenitori-rifiuto. Verrà attivata anche una campagna di informazione con assemblee pubbliche, giornate ecologiche, nelle scuole e la consegna del kit per ogni famiglia che saranno dotate di un codice che permetterà di scovare gli evasori. Inoltre, aggiunge Santilli, verrà aperto uno sportello ad hoc in Comune.

Hanno partecipato all’incontro con la stampa anche il responsabile della Tekneco Umberto Di Carlo che ha illustrato il piano nei termini tecnici confermando anche «il ricorso a manodopera locale» ed il presidente dell’Aciam Luigi Ciaccia che ha messo in evidenza come nel campo dello smaltimento l’Aciam ormai sia «una realtà di eccellenza per il centro Italia».



Per incentivare i cittadini a non buttare indiscriminatamente i rifiuti, sarà mantenuto il già collaudato servizio gratuito di raccolta dei rifiuti ingombranti a chiamata a domicilio: «lo potenzieremo», ha spiegato l’assessore, «non più 1 volta a settimana, ma 4 e aggiungeremo 2 domeniche ecologiche al mese nelle piazze principali della città in cui ciascun cittadino potrà conferire liberamente i propri rifiuti ingombranti; attiveremo una volta a settimana la raccolta del rifiuto verde (ramaglie, potature, foglie…) a domicilio su chiamata al numero verde e daremo in dotazione ai cittadini che hanno un giardino/orto e che intenderanno adottare la pratica del compostaggio domestico, dei composter per produrre compost; sarà costruito un centro di raccolta comunale, isola ecologica per intenderci, agevole, funzionale e comodo da raggiungere per tutti i cittadini».