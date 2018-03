Abruzzo/Protesi impiantate al ginocchio al ‘millimetro’, chirurgia d’avanguardia sbarca ad Avezzano

AVEZZANO. Protesi posizionate al millimetro, con precisione assoluta, all’interno del ginocchio.





L’ultima frontiera della chirurgia ortopedica, che in Italia e in Europa è praticata da pochissimi centri, si chiama Praxim e sbarca all’ospedale di Avezzano che l’ha già adottata ormai da alcuni mesi. Gli interventi, all’avanguardia anche nel panorama internazionale, vengono effettuati da Sergio Iarussi, direttore dell’unità operativa dipartimentale di Ortopedia di Avezzano, avvalendosi di un sofisticato macchinario,di alta tecnologia, messo a disposizione dell’équipe dall’Azienda sanitaria guidata dal Manager Giancarlo Silveri.

Una tecnica innovativa che, oltre ad avvalersi di una sofisticata tecnologia, presuppone una notevole professionalità da parte del chirurgo ortopedico.

Il dottor Iarussi è riuscito a praticarla, con tutta la sua équipe, grazie a una lunga e meticolosa preparazione acquisita negli ultimi anni che gli hanno aperto le porte a quello che oggi è considerato uno dei massimi luminari in senso assoluto, a livello internazionale, di questa rivoluzionaria metodica: il professor Carlos Martin Hernandez che opera in Spagna. Questo prestigioso specialista della branca sarà, Sabato 16 febbraio prossimo, ad Avezzano, per effettuare 3 interventi in sala operatoria con la nuova la tecnica che, come detto, garantisce una precisione totale, senza errore, nella collocazione, all’interno del ginocchio della protesi. Le tre operazioni di uno dei più illustri esperti, appunto il professor Hernandez, saranno una ‘vetrina’ prestigiosa per l’ospedale di Avezzano e, soprattutto, la possibilità di far conoscere le grandi opportunità che Ortopedia ha acquisito. Una delle poche strutture, a livello italiano e internazionale, capace di attuare il nuovo sistema di operazione.

La ‘dimostrazione’ chirurgica, in programma con le 3 operazioni a partire dalle ore 8 di sabato 16 febbraio del professor Hernandez, sarà preceduta da un convegno, consistente in un Master di secondo livello, che si terrà oggi, venerdì 15 febbraio, sempre in ospedale di Avezzano, nella sala riunioni, alle ore 17, a cui parteciperanno oltre 40 medici specialisti provenienti da Abruzzo, Marche, Molise e Lazio.

Argomento del convegno sarà naturalmente la nuova tecnica, già praticata ad Avezzano dal Iarussi; i lavori sono indirizzati, come formazione professionale, ai medici della branca e agli specializzandi, soprattutto dell’Università di L’Aquila. Nella giornata di domani dedicata al convegno, nella sala riunioni, con immagini ed esercitazioni pratiche, saranno illustrate le modalità della rivoluzionaria metodica. Il Master è organizzato dallo stesso Iarussi e dal Vittorio Calvisi, direttore Scuola specializzazione universitaria ortopedia di L’Aquila.