Carnevale, domenica festa a Montesilvano in stile brasiliano

MONTESILVANO. Domenica 10 Febbraio dalle ore 16.00 la zona circostante la stazione ferroviaria diventerà teatro de “La Vida Es un Carneval”.

L’evento di chiara caratterizzazione brasiliana, organizzato nei minimi particolari dalla Gadoo Eventi è stato promosso dall’associazione “Quelli della Stazione” in collaborazione con l’Assessorato agli Eventi presieduto da Stefania Di Nicola. Saranno quattro i carri allegorici, realizzati da ragazzi delle Accademia delle Belle Arti di Roma, che sfileranno dall’incrocio tra Via Vestina e C.So Umberto (rotatoria) lungo Via San Domenico, per un totale di circa 150 mt, tratto chiuso completamente al traffico.

«Lungo il percorso – ha spiegato Stefano Giansante della Gadoo Eventi – ci saranno ballerine brasiliane, postazioni trucco per i bambini, una voliera con un pappagallo brasiliano e la possibilità di partecipare a giochi a premi».

Saranno installati anche dei funghi per il riscaldamento per trovare ristoro in caso di temperatura pungente. Ci sarà anche la possibilità di fare shopping, con gli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione, che rimarranno aperti durante la giornata proponendo alla clientela sconti particolari oltreché la degustazione di dolciumi tipici di carnevale.

«Un iniziativa – ha sottolineato l’assessore Stefania Di Nicola – che ha trovato il nostro immediato gradimento. Maggiormente perché va verso la direzione che questa amministrazione ha da subito intrapreso: ovvero tornare a far vivere la città, a creare interesse, a promuovere il territorio». Il presidente dell’associazione “Quelli della Stazione” Andrea Del Sole, ha chiuso gli interventi ringraziando l’amministrazione comunale «che si è mostrata da subito disponibile e collaborativa per l’evento».