Carnevale Pescara, in piazza i personaggi della Melevisione e le sigle dei cartoni animati

PESCARA. Ci saranno i coriandoli, ci sarà la musica, ci saranno i personaggi della Melevisione, Lupo Lucio e Fata Lina.

Ci saranno le colonne sonore dei più bei cartoni animati con il gruppo de ‘I Pupazzi’, ma soprattutto ci saranno le mascherine, i piccoli Zorro, le fatine, i pirati e gli Spider Man che domenica prossima, 10 febbraio, a partire dalle 15.30, saranno i veri protagonisti della grande festa del Carnevale 2013 promossa dall’amministrazione comunale in piazza Salotto.

«Cinque ore di divertimento puro tra colori e magie, che regaleranno soprattutto ai più piccoli, ma anche ai genitori, una giornata di allegria sul tema de ‘La Paura non c’è più’», ha spiegato l’assessore al Turismo Maria Grazia Palusci. «Al centro della festa – ha detto l’assessore – ci saranno i più piccoli, bambini, ragazzi, adolescenti, per i quali abbiamo ideato uno spettacolo confezionato su misura. Cominceremo alle 15.30 con i personaggi televisivi della ‘Melevisione’ che sbarcheranno in piazza Salotto prestandosi per foto ricordo e autografi, per poi dare vita a uno spettacolo teatrale sulla scoperta delle emozioni: il tema sarà ‘La Paura non c’è Più’ con Lupo Lucio e Fata Lina: i due personaggi in maschera dovranno fare i conti con le proprie paure, dal lupo cattivo al buio, per imparare ad affrontare quei timori, spesso infondati, e a mostrare il proprio coraggio da leoni». Alle 17 le star della Melevisione lasceranno il posto a una band musicale di 7 elementi, ‘I Pupazzi’ che intratterrà il pubblico in maschera regalando le più belle sigle dei cartoni animati più amati di tutti i tempi, da Candy Candy ad Heidi sino a Kiss Me Licia.

«Il nostro», ha detto l’assessore, «vuol essere un Carnevale giocato all’insegna dell’ironia, del divertimento e del coinvolgimento del pubblico che sarà attore-spettatore di un pomeriggio tutto dedicato alla fantasia». In caso di maltempo lo spettacolo del Carnevale si svolgerà all’interno di uno dei Palazzetti dello Sport di Pescara che verrà successivamente comunicato.