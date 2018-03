Abruzzo/Piazza D’Armi, sabato la premiazione del progetto vincitore

L’AQUILA. Sabato 9 febbraio saranno premiati i vincitori del concorso di progettazione del Parco urbano di Piazza d'Armi. Lo ha reso noto l’assessore alla Ricostruzione e Pianificazione del territorio, Pietro Di Stefano.



L’iniziativa si svolgerà all’interno dell’evento "Ricostruzione e progetti di rigenerazione urbana delle città", convegno che si terrà a partire dalle 10.30 nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli studi dell'Aquila, in viale Nizza, nei pressi del vecchio ospedale.

Insieme al sindaco, Massimo Cialente è prevista la partecipazione, tra gli altri, del vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Mario Ciaccia, del Ministro per la Coesione territoriale, Fabrizio Barca, dell’Ambasciatore d’Australia in Italia, David Ritchie, del direttore regionale per i Beni culturali e Paesaggistici, Fabrizio Magani e del Soprintendente regionale, per i Beni architettonici e Paesaggistici, Alessandra Vittorini. Hanno assicurato la loro presenza i vertici delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali interessati (interverranno il presidente di Ance L'Aquila, Gianni Frattale, ed il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia dell’Aquila, Gianlorenzo Conti), mentre il saluto sarà portato dall’associazione “Tavolo di Piazza d’Armi”, su impulso del quale si é felicemente istituito il concorso di progettazione.

L’Ambasciatore Ritchie presenzierà all’iniziativa in quanto gli emigrati abruzzesi e italiani in Australia hanno raccolto fondi per 3 milioni di euro per finanziare l'opera, a testimonianza della vicinanza che gli stessi hanno voluto offrire all’Aquila colpita dal terremoto.

«Con i quindici milioni di euro che il Comune dell'Aquila ha avuto accordati dal programma Piano Città, che ha finanziato solo 28 progetti di riqualificazione urbana su 457 proposti da altrettanti Comuni - ha dichiarato l’assessore Di Stefano - la generosa donazione degli italiani in Australia e i quattro milioni di euro devoluti dai Senatori del gruppo del Partito Democratico, in base alla legge 133 del2008, il Comune dell'Aquila potrà finalmente procedere alla gara per l'affidamento dei lavori sull'area».

«La squadra di architetti quarantenni di Modo Studio si é aggiudicata il primo premio e il Parco Urbano di Piazza D'Armi avrà così l'impronta fresca e smart che solo le giovani generazioni sanno dare. La mia speranza é che la nuova Piazza D'Armi contribuisca a rigenerare L'Aquila e la socialità così duramente colpita dal 2009»