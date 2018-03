Un pastificio calabrese è il nuovo sponsor del Chieti Calcio

CHIETI. Un annuncio quasi trionfalistico quello che arriva oggi dalla sede del Chieti Calcio e che annuncia un nuovo sponsor per la squadra di calcio.



Nel comunicato ufficiale si parla di «importante "colpo"» e si riferisce al nuovo logo che campeggerà sulle maglie neroverde, logo del pastificio calabrese Falbo Imperiale con sede a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza.

Si tratta di un pastificio artigianale specializzato nella produzione in trafilatura in bronzo, leader nelle esportazioni all'estero pressocchè sconosciuto in Abruzzo dove pure ci sono importantissimi marchi nello stesso settore forti a livello nazionale e internazionale.

Il Chieti di Walter Bellia ha siglato un contratto biennale valevole dunque per la stagione in corso e la prossima, 2013/2014. «Uno sponsor di caratura nazionale dunque per il sodalizio neroverde come mai in precedenza era accaduto», die la società. Maggiori dettagli saranno forniti in una prossima conferenza stampa.