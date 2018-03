Asl di Chieti, Budassi riconfermato direttore sanitario

CHIETI. Amedeo Budassi, direttore sanitario uscente della Asl di Lanciano Vasto Chieti, è stato riconfermato nella sua carica, dopo un incontro che si è svolto stamattina con Francesco Zavattaro, il manager appena riconfermato.

In realtà la delibera di riconferma era pronta sul tavolo del manager da diversi giorni, però solo oggi alle 10,30 Zavattaro e Budassi si sono chiusi nello studio del direttore generale per chiarire alcuni punti.



Alle 11 circa ne sono usciti sorridenti, rimandando ai prossimi giorni la firma del contratto vero e proprio. Nessuna dichiarazione da parte di entrambi, solo la conferma che l’accordo c’è stato con reciproca soddisfazione. Fino all’ultimo si erano rincorse voci e candidature, soprattutto quando era stato indicato come direttore sanitario per un mese il prof. Giampiero Ausili Cefaro, radiologo, per questo breve periodo di interregno tra la fine del precedente mandato e il rinnovo per Zavattaro, con le nomine conseguenti. In realtà, al di là delle legittime aspettative di vari candidati e dei relativi sponsor che in questi giorni sono intervenuti anche di persona nella sede della Asl, tra le voci più ricorrenti si giustificava il ritardo della riconferma di Amedeo Budassi con le più recenti disposizioni della spending review che impedirebbero la riconferma di un pensionato nel posto precedentemente occupato.

Ma la norma si applicherebbe solo al personale dipendente e non ai contratti di questo tipo. Altro ostacolo dai più ventilato era l’articolo 3, comma 7, di una legge del ‘92, secondo cui chi ha compiuto il 65esimo anno di età non può essere nominato. Superato anche questo sul filo di lana, perché il riconfermato direttore generale deve ancora compiere i 65 anni. Conclusione: Budassi – che ha goduto sempre della simpatia di Lanfranco Venturoni, come collega iscritto all’Anaao - torna sulla sua poltrona con una riconferma che sa di promozione. E così la squadra di Zavattaro potrà affrontare il prossimo quinquennio in modo più affiatato e forte e con l’esperienza maturata insieme.

Sebastiano Calella



ZAVATTARO:«NESSUNA NOMINA, NESSUNA RISERVA SCIOLTA»



Il Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, a proposito dell'articolo pubblicato precisa che «al momento non vi è stata alcuna individuazione del Direttore sanitario aziendale e, quindi, non è stata sciolta alcuna riserva».

La firma del contratto, tuttavia, secondo le nostre fonti avverrà nei prossimi giorni.