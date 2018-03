Consigliere comunale di Chieti aggiusta gratis fontana pubblica

CHIETI. Il consigliere comunale del Gruppo Misto, Marco di Paolo, ha aggiustato la fontana antistante piazzale Marconi a proprie spese.

A costo zero per l’amministrazione e dopo anni di tentativi di manutenzione dallo scarso risultato, il consigliere Di Paolo, infatti, già dallo scorso mese dicembre si è messo al lavoro con l’ausilio del servizio di pubblica illuminazione del Comune, coordinati dall’elettricista Mario Orsini.

Non solo ha risolto il guasto alle pompe elettriche dell’impianto, ma è riuscito ad effettuare la coibentazione del piano vasca che presentava rotture e quindi inesorabili perdite idriche ed è riuscito a ripristinare l’impianto di illuminazione con lampade idrauliche.

Dopo due mesi di lavoro la fontana è ora perfettamente funzionante e dalla prossima primavera verrà effettuata la prima manutenzione ordinaria.

«Desidero ringraziare il consigliere», ha commentato il sindaco Umberto Di Primio, «perché con spirito di collaborazione e mostrando dedizione e attaccamento al territorio di Chieti Scalo, a sue spese, nonché ricorrendo alla personale professionalità, è riuscito a risolvere il problema»