Cup Pescara, disagi e attesa: l’incubo delle 10 ore di fila

PESCARA. L’ultimo utente appena arrivato ha staccato il biglietto: è il numero 258. Al momento stanno servendo il 141.



Storie di ordinaria attesa al Cup di Pescara raccontate in ‘diretta’ da un nostro lettore, Nilo Rapagnetta, che mentre aspetta il proprio turno segnala i disagi e le anomalie di un sistema che necessiterebbe di una organizzazione migliore.

Quello che accade stamattina non è un caso sporadico o una giornata storta. E’ sempre così. Lo sa bene il nostro lettore che nell’ultimo mese è stato al centro unico di prenotazione ben 8 volte a causa del ferimento ad un braccio e la necessità di medicarsi «più di una volta a settima».

Le scene vissute sono sempre quelle e chi ha dimestichezze con la tecnologia sa bene che si potrebbe fare tutto da casa, pagamento e prenotazione della prestazione, con pochi passaggi e nessuna attesa. Ma qui al Cup nemmeno il sistema via internet funziona: «è stato preparato, ma mai messo in funzione», racconta il lettore.

«Su 7 sportelli sono 4 in funzione, una media cronometrata di 7 minuti a persona. Sala attesa A e sala B sono piene di gente in fila... Per pagare al momento ci sono 100 persone da 5 a più minuti ciascuno... A occhio quasi 10 ore di fila». Il sistema e' implementato, le macchine pagamenti automatici ci sono ma non funzionano, e c’è anche chi riesce a spuntare prenotazioni per visite per novembre 2013. Tra 11 mesi.

Il laboratorio dell'ospedale potrebbe fare prenotazione immediata per visite successive e stampare il formato accettato dalla macchinetta automatica, ma i laboratori visita dell'ospedale non hanno computer e stampanti... niente collegamenti intranet e internet.

«Stamattina», continua il nostro lettore, «traumatologia è ferma con 10 feriti fuori con i rispettivi parenti a fare ore di fila al CUP... Prima lo scontrino poi la pizza... Giusto, ma dateci modo di pagare».

Stamattina c’è un tecnico che sta installando un Pc, dato che è fermo, ma niente stampante e niente intranet, «la presa e nella parete opposta dietro una porta».

Ma sul piede di guerra alla Asl di Pescara non ci sono solo i pazienti ma anche gli operatori. Il Nursind ha diffidato l’azienda sanitaria a seguito dell’emanazione di una circolare che annuncia la cessazione del pagamento dei festivi infrasettimanali del personale turnista «in modo unilaterale senza consultare tutte le Org Sindacali ed RSU».

«La ASL Pescara ha deciso di disincentivare i turnisti che assicurano l’assistenza 7 giorni su 7, 24 ore al giorno», denuncia Nursind, « perché non ritiene importante il loro operato mentre a deciso di incentivare gli operatori del CUP e Posizioni Organizzative istituendo una maggiorazione della produttività collettiva. Ancora una volta viene tolto denaro al personale ospedaliero a favore di quello amministrativo e posizioni organizzative».