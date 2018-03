Asl Teramo, in neurochirurgia 900 interventi nel 2012

TERAMO. Nella Unità di Neurochirurgia di Teramo, diretta dal dottor Danilo Lucantoni, sono stati eseguiti nell’anno 2012, 600 interventi di chirurgia maggiore e circa 300 di chirurgia minore.

I dati sono diffusi dalla Asl di Teramo che ritiene il bilancio «molto soddisfacente» secondo quanto dichiara il primario, che pone la stessa Unita’ Operativa tra le migliori e piu’ produttive in assoluto in Abruzzo ma anche in riferimento a tutto il Centro Sud, con pazienti provenienti da altre regioni e tasso di occupazione costante del 100%.

«La piena funzionalita’ di ambulatori neurochirugici negli Ospedali di Sant’Omero, Atri e Giulianova ha consentito un controllo territoriale sulle patologie di riferimento, costante e capillare», ha detto il primario.

Le patologie trattate, cosiddette maggiori, spaziano dal trattamento di neoplasie cerebrali con ausilio di tecniche di Neuronavigazione, trattamento di patologia vascolare (aneurismi e MAV encefaliche) al trattamento di patologia neoplastica della colonna vertebrale e patologia degenerativa e traumatica della colonna stessa vertebrale in ogni suo aspetto. Le minori sono riferibili a patologie del sistema nervoso periferico.

Molto importante secondo il Primario è il fattivo rapporto di collaborazione raggiunto con la U.O.D. di Radiologia interventistica diretta dal dottor Di Egidio e con il Servizio di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Orsini, per il raggiungimento di livelli altissimi nel trattamento combinato di aneurismi e mav cerebrali con marcata riduzione sia della mortalita’ che della morbilita’ dei pazienti affetti da gravi forme emorragiche cerebrali.

Da segnalare il notevole incremento di interventi con particolari tecniche mininvasive per il trattamento di patologie degenerative del rachide e di riparazione di fratture vertebrali con cementificazione percutanea definita cifoplastica che consentono dove possibile effettuarla , la precoce mobilizzazione dei pazienti con riduzione dei tempi di degenza ed allettamento, a completamento di tutti gli altri trattamenti piu’ complessi chirurgici dedicati alla patologia traumatica della colonna vertebrale .