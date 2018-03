Giulianova, Mastromauro: «il 2012 anno difficile ma tanti i risultati ottenuti in ogni settore»

GIULIANOVA. «Un anno difficile, il 2012, per ogni Ente locale, con la spada di Damocle del Patto di stabilità e i tagli progressivi di Regione e Governo. Ma nonostante ciò, tanti e importanti i risultati conseguiti in ogni settore».

Queste le parole del sindaco Francesco Mastromauro, affiancato dal vice Gabriele Filipponi, dagli assessori Nausicaa Cameli, Archimede Forcellese e Loris Vanni, nonché dal consigliere Patrizia Pomante, in occasione del resoconto relativo al 2012 reso noto nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno.

Il sindaco ha poi passato in rassegna le principali realizzazioni, iniziando dal triplice riferimento lavori pubblici-urbanistica ed edilizia.

In questo ambito sono stati ricordati l'approvazione, da parte del Consiglio, dell'accordo di programma ARPA-Comune-privati, e, dalla Giunta, del progetto definitivo generale e di quello esecutivo, quest'ultimo riguardante il primo stralcio, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, piazza, parcheggi, verde pubblico, pista ciclabile e fognature) della zona ex Sadam. Particolare accento è stato posto sul completamento, il 4 agosto scorso, dei lavori per la messa in sicurezza della Nazionale adriatica nord, portando così a compimento l'integrale rifacimento del tratto di statale adriatica posta nel territorio comunale. Ricordati anche i lavori di adeguamento, su un costo di 200 mila euro, delle centrali termiche per il risparmio energetico nella scuola elementare “De Amicis”, nella materna di via Gobelli e nella Piscina comunale di via dell'Ippodromo, i nuovi giochi alla scuola materna di bivio Bellocchio, i nuovi impianti di illuminazione in via per Mosciano, delle vie Bindi, Piave e Bompadre e gli interventi sulla palestra della Scuola Media “Pagliaccetti”. Nel folto elenco anche l'inaugurazione, il 20 gennaio, della nuova caserma della Polizia Municipale di via Campo delle Fiere, il 12 maggio della ristrutturata Sala “B. Buozzi” con il restauro dell'opera di Emilio Vedova, e il 15 dicembre la riapertura al pubblico della Biblioteca Civica “V. Bindi” insieme con i nuovi parchi comunali nel quartiere tra via Bompadre e Traversa Sechini e a Colleranesco, il nuovo “look” per piazza Buozzi con i relativi lavori di sistemazione interessanti anche Corso Garibaldi.



TURISMO – MOBILITA'

Sono stati rammentati, tra l'altro, il gemellaggio con Mantova, le 3 Vele di Legambiente, assegnate in Abruzzo solo ad un'altra località oltre a Giulianova, la Bandiera Blu, e i dati sulle presenze turistiche, 498.156 nei primi otto mesi del 2012, con una crescita di 10.804 unità rispetto al 2011 ed un incremento su base annua pari al 2,3%. Per luglio ed agosto la crescita è stata addirittura maggiore, pari al 2,6%. «Da rilevare inoltre», ha specificato il sindaco, «come le presenze dei turisti stranieri costituiscano il 12,6% di quelle complessive, con una crescita di 7.004 unità rispetto allo scorso anno, ovvero del +12,8%».

«Molto confortanti» anche i dati relativi alle presenze nelle strutture museali civiche, con quasi 2.000 visitatori, circa 38 al giorno, nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 9 settembre, e 31.500 passeggeri trasportati con i bus navetta gratuiti dal 1 gennaio al 30 novembre, «ma pensiamo di giungere a fine anno i 35.000 utenti serviti», ha affermato il sindaco. Più di 5.000 le biciclette noleggiate gratuitamente, con un incremento del 10% rispetto al risultato ottenuto del 2011.

Ricordate anche la creazione della “Bau Beach”, la perfetta salute delle acque di balneazione e l'efficienza del servizio “Giulianova Spiaggia Sicura”, particolarmente apprezzato dai turisti, articolato su 3 postazioni di sorveglianza e soccorso sulle spiagge libere (2 a sud e 1 a nord), e su 4 postazioni di sorveglianza e soccorso sulle spiagge in concessione, con oltre 2 Km di spiaggia sottoposti ad attività di sorveglianza da parte di personale della Croce Rossa.



RIFIUTI – AMBIENTE

Mastromauro ha ricordato il Premio Nazionale Humana Eco-Solidariety Award 2012 a Giulianova, prima in classifica nella provincia di Teramo tra i comuni eco-solidali, la Menzione speciale al Comune consegnata da Legambiente il 4 agosto per i risultati ottenuti nella gestione dei rifiuti e, soprattutto, il Premio Comuni Ricicloni, assegnato il 21 novembre scorso, «con la nostra città – ha detto il sindaco – posta in seconda posizione in Abruzzo tra le località con oltre 20.000 abitanti e 1^ in provincia di Teramo tra quelle con più di 10.000 abitanti. Un riconoscimento, il primo sinora ottenuto da Giulianova, avendo noi conseguito nel corso del 2011 il 67,27% di raccolta differenziata». Il primo cittadino ha poi ricordato che dal 2009 al 2011 la produzione dei rifiuti a Giulianova è scesa di circa il 15%, passando da 18.709 a 15.810,27 tonnellate, mentre la quantità dei rifiuti indifferenziati portati in discarica è diminuita del 66,45%. Importante il dato relativo alla raccolta dei rifiuti differenziati, con un aumento, sempre tra il 2009 e il 2011, passato da 3.922,9 a 10.849,99 tonnellate, pari al + 176,58%. Sempre Giulianova è stato il primo Comune del Teramano ad aver pubblicato, il 19 novembre scorso, il bando europeo per l'individuazione del gestore unico, mentre è l'unico in Abruzzo ad aver aderito, nell'incontro tenutosi il 13 ottobre scorso a Capannori, all'associazione “Comunità Rifiuti Zero”.

SOLIDARIETA' – SOCIALE

Il sindaco ha ricordato l'autorizzazione, sottoscritta il 14 gennaio, per l'esercizio dell'attività socio-sanitaria della struttura a Villa Volpe della Piccola Opera Charitas, l'opera prestata a favore delle persone senza fissa dimora in occasione dell'emergenza neve, l'adesione all'avviso pubblico della Regione relativo agli interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica e l'aggiudicazione di importanti progetti. A giugno quello per l'inclusione sociale con i fondi europei, a settembre per gli adolescenti autori di reato e a novembre i 5 progetti multiasse con fondi pari a 1.700.000 euro, non dimenticando il Progetto “Gli uomini si liberano insieme”, promosso dalla Caritas diocesana, la riproposizione di “Nuoto per tutti”, il corso sperimentale di avviamento al nuoto per diversamente abili, e l'iniziativa per garantire la fornitura, per 6 mesi, di pasti a domicilio a persone in difficoltà economica

Importante anche l'accreditamento regionale degli asili nido cittadini nei quali sono aumentati i posti disponibili per i bambini e anche il personale, con 4 maestre in più



SICUREZZA

Per questo settore il sindaco ha rammentato l'ordinanza di luglio contro i bivacchi, l'istituzione del “Vigile di quartiere” all’Annunziata e l'adozione, il 31 ottobre scorso, del Piano di Emergenza Comunale.



EVENTI E MANIFESTAZIONI

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco per la “Notte Alta” che per la prima volta ha coinvolto il Centro storico, facendo registrare oltre 5.000 presenze, e per la “Notte Bianca”, riproposta per la seconda volta il 18 agosto e con un'affluenza record, «tra le 80 e le 100.000 presenze». Quanto alla cosiddetta “movida”, il sindaco ha sottolineato: «grazie alla ordinanza che fissa i livelli di pressione sonora in modo diverso a seconda della fascia oraria, è stato possibile consentire ai locali di fare musica fino alle 4 di mattina riducendo al minimo il disturbo arrecato. E non è un caso che ci siano giunti apprezzamenti da parte del Prefetto e del Questore, oltre che da parte delle Associazioni di categoria».



PARTECIPAZIONE E POLITICHE GIOVANILI.

Sono stati in proposito ricordati, dopo il varo a gennaio del regolamento su partecipazione e consultazione dei cittadini mediante sondaggio deliberativo, il primo sondaggio deliberativo avutosi il 21 marzo, e la recentissima approvazione, da parte dell'Agenzia Nazionale Spagnola, del progetto Democrazia Partecipativa 1.3 che permetterà il prossimo anno a 10 giovani giuliesi di recarsi in Spagna.