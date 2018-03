Concorsone L’Aquila, gli orali partono dal 3 gennaio

ROMA. Si terranno a Roma, a partire dal 3 gennaio 2013, gli orali per i candidati che superano le prove scritte, in corso fino al 14 dicembre, previste dai 14 bandi di concorso per 300 posti a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni del cratere.

Ieri intanto si è conclusa la seconda giornata di prove scritte per 4 profili di concorso: Funzionari Tecnici (TC7M), Funzionari Contabili (CF7M), Funzionari Ingegneri (ING7M) e Assistenti Amministrativi (AG6M). I candidati partecipanti sono stati 637 sui 685 attesi.



Questi i numeri in dettaglio:

· Funzionari Tecnici ( TC7M ): 98 partecipanti su 101 attesi, di cui 59 maschi e 39 femmine, con un’età media di 33,4 anni.

· Funzionari Contabili (CF7M): 40 partecipanti su 41 attesi, di cui 17 maschi e 23 femmine, con un'età media di 33,7 anni.

· Funzionari Ingegneri (ING7M): 384 partecipanti su 402 attesi, di cui 231 maschi e 153 femmine, con un'età media di 33,1 anni.

· Assistenti Amministrativi (AG6M): 115 partecipanti su 141 attesi, di cui 78 maschi e 37 femmine, con un'età media di 33,6 anni.

Sono stati 97 gli idonei su 98, con 18 punteggi massimi.

Disponibili anche gli esiti provvisori delle seguenti prove svoltesi ieri: