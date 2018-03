Concorsone L’Aquila: 6.019 candidati alla 4° giornata di preselezioni (62%)

ROMA. Quarta giornata di preselezioni dei 14 bandi di concorso per 300 posti a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni del Cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Oggi si sono svolte 2 sessioni di prove per 2 classi di concorso: istruttori direttivi tecnici e assistenti amministrativi. Entrambe le sessioni si svolte in modo regolare.

Su 9.709 iscritti, hanno sostenuto la prova in 6.019 (pari a una percentuale del 62%). Percentuale di presenza che, per la quarta giornata consecutiva, conferma una partecipazione altissima.



Nel dettaglio i numeri di partecipazione di oggi:

TC7A - 75 istruttori direttivi tecnici (di cui 37 con riserva): 3.070 partecipanti su 4.860 iscritti (63%);

AG6M - 10 assistenti amministrativi (di cui 5 con riserva): 2.949 partecipanti su 4.849 iscritti (61%).

Sono state pubblicate intanto altre 4 graduatorie provvisorie:

· CFTM - Funzionari contabili: 41 idonei; 5 punteggi pieni; media punteggio 41,27;

· ING7M - Funzionari ingegneri: 405 idonei; 8 punteggi pieni; media punteggio 37,15;

· CF6A - Istruttori contabili: 128 idonei; 4 punteggi pieni; media punteggio 37,44;

· TC6M - Geometri: 60 idonei; 3 punteggi pieni; media punteggio 30,63.



Salgono così a 8 le graduatorie provvisorie finora disponibili.

Le prove preselettive termineranno domani 23 novembre. Gli elenchi ufficiali degli ammessi alle prove scritte saranno pubblicati sul sito formez.it a partire da lunedì 26 novembre.

Anche oggi il Formez ha assicurato la diretta streaming delle seleizoni.

LE ULTIME GRADUATORIE APPROVATE

GRADUATORIA PROVVISORIA CODICE CONCORSO CF7M



GRADUATORIA PROVVISORIA CODICE CONCORSO ING7M



GRADUATORIA PROVVISORIA CODICE CONCORSO CF6A



GRADUATORIA PROVVISORIA CODICE CONCORSO TC6M