Concorsone L’Aquila: 4.463 candidati alla 3° giornata di preselezioni (58,5%)

ROMA. Terza giornata di preselezioni dei 14 bandi di concorso per 300 posti a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni del Cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Oggi, 21 novembre, si sono svolte tre sessioni di prove per 5 classi di concorso (istruttori contabili, geometri, istruttori direttivi geologi, funzionari amministrativi e funzionari tecnici).

Su 7.627 candidati iscritti, hanno sostenuto la prova in 4.463, pari ad una percentuale del 58,5%. Un’affluenza molto alta che, anche nella terza giornata, conferma una partecipazione superiore alla media di quasi 30 punti rispetto alla ventennale esperienza di Formez-Ripam.



Sono disponibili sul sito del Formez le graduatorie provvisorie delle prove preselettive della mattina di ieri (CF7A - istruttori direttivi contabili e ARC7M - funzionari architetti), risultato della lettura ottica degli elaborati.

I punteggi pieni (70/70) delle preselezioni del concorso CF7A sono stati 7 e si registra una media punteggio di 40,79. Gli idonei sono stati 150.

I punteggi pieni (70/70) delle preselezioni del concorso ARC7M sono stati invece 11 e si registra una media punteggio di 37,65. Gli idonei sono stati 248.



Nelle prossime ore saranno pubblicate anche le graduatorie provvisorie delle prove preselettive del pomeriggio di ieri.

Di seguito i numeri di partecipazione della giornata odierna:

CF6A - 12 istruttori contabili (di cui 6 posti riservati): 633 partecipanti su 1327 iscritti, pari al 48%;

TC6M - 6 geometri (di cui 3 posti riservati): 505 partecipanti su 960 iscritti, pari al 53%;

GEO7A - 2 istruttori direttivi geologi (di cui 1 posto riservato): 163 partecipanti su 236 iscritti, pari al 69%;

AG7M - 6 funzionari amministrativi (di cui 3 posti riservati): 1.035 partecipanti su 1.938 iscritti, pari al 53%;

TC7M - 10 funzionari tecnici (di cui 5 posti riservati): 2.127 partecipanti su 3.166 iscritti, pari al 67%.



Le fasi salienti del concorso (estrazione dei quesiti, correzione delle prove, abbinamento prove con nominativi) sono state trasmesse in diretta streaming sul sito di Formez PA.