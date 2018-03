Concorsone L’Aquila seconda giornata: 5058 candidati hanno sostenuto le prove

ROMA. Seconda giornata di preselezioni dei 14 bandi di concorso per 300 posti a tempo indeterminato da impiegare nella ricostruzione della città dell’Aquila e degli altri 56 Comuni del Cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Oggi si sono svolte le prove per 4 concorsi, relative ai profili di istruttore direttivo contabile, funzionario architetto, funzionario contabile e funzionario ingegnere.

Sia la sessione della mattina che quella del pomeriggio non hanno registrato intoppi nella procedura.

Su 8.211 candidati iscritti, hanno sostenuto la prova in 5.058, pari ad una percentuale del 61,6%.

Secondo il Formez-Ripam –che ha organizzato la selezione- si tratta di «una percentuale di partecipazione molto alta, superiore alla media di oltre 30 punti».



ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI: 38 PERSONE A PUNTEGGIO PIENO

Intanto il Formez sta pian piano pubblicando gli esiti delle varie prove con un ritardo di 24 ore.

In serata infatti è stata pubblicato l’elenco relativo alla prova di ieri pomeriggio (AG7A - istruttori direttivi e amministrativi), risultato della lettura ottica degli elaborati.

I punteggi pieni (70/70) sono stati 38 e si registra una media punteggio di 41,48.

Gli idonei sono stati 270.



Tutte le graduatorie provvisorie saranno validate dalla Commissione Interministeriale Ripam, previa verifica del possesso del titolo di studio specifico richiesto dal bando e i controlli di routine sulle procedure.

Alla sessione mattutina di oggi hanno partecipato:

- per il concorso CF7A (istruttore direttivo contabile): 604 candidati su un totale di 1.127 iscritti, pari ad una percentuale del 53,6%;

- per il concorso ARC7M (funzionario architetto): 1.803 candidati su 3..020 iscritti, pari ad una percentuale del 60%.

Alla sessione pomeridiana hanno partecipato:

- per il concorso CF7M (funzionario contabile): 392 candidati su un totale di 652 iscritti, pari ad una percentuale del 60,1%;

- per il concorso ING7M (funzionario ingegnere): 2.259 candidati su un totale di 3.412 iscritti, pari ad una percentuale del 66,2%.



Molti candidati hanno assistito direttamente alle fasi salienti del concorso (estrazione dei quesiti, correzione delle prove, abbinamento prove con nominativi), che sono state trasmesse in diretta streaming sul sito di Formez PA.

Le prove preselettive proseguiranno fino a venerdì 23 novembre.

Lunedì 26 novembre saranno pubblicati gli elenchi ufficiali degli ammessi alle prove scritte.