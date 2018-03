Incidenti stradali, Diego Regina lascia l’ospedale

CHIETI. L’annuncio è arrivato ieri sera dalla pagina ufficiale del gruppo musicale.

Diego Regina è uscito dall’ospedale ed è stato trasferito in un centro di recupero specializzato.

Il cantante 32enne di Chieti è rimasto gravemente ferito il 25 settembre in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A25, all'altezza di Brecciarola. Il vocalist della band 'Regina Queen Tribute', gruppo che rende omaggio alla band di Freddie Mercury, viaggiava su una Citroen Saxo con altre tre persone. Il mezzo si era ribaltato dopo aver urtato contro il guardrail.

Il giovane era finito in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara.

I suoi fans (sono tantissimi in tutta Italia) non hanno mai smesso di credere in un suo recupero e si sono stretti intorno alla famiglia. Quindici giorni fa i medici dell’ospedale di Pescara hanno sciolto la prognosi e Regina è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia. Gli amici hanno raccontato che sta reagendo bene alle cure, risponde agli stimoli dei medici ed ogni giorno si registra un piccolo miglioramento.

Adesso un altro passo avanti, come comunicano gli amici della cantante sulla pagina Facebook della band: «Oggi (ieri per chi legge, ndr) Diego è stato finalmente trasferito in un centro di recupero specializzato.

Le sue condizioni sono notevolmente migliorate e ogni giorno si evidenziano notevoli passi in avanti.

Il percorso ora si farà lungo e faticoso per lui, ma di certo possiamo affermare che il peggio ormai sia passato....cercheremo di tenervi informati il più possibile, contate però che la distanza geografica che ci separa ora da lui non ci permetterà di essere così celeri come lo siamo stati finora.

Appena possibile, cercheremo di portarvi il suo saluto, grazie ancora a tutti». Centinaia sono i commenti di gioia scritti dagli amici del cantante ma anche da persone che non lo conoscono ma che apprezzano il gruppo musicale.