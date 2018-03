Concorsone L'Aquila: pubblicata la griglia delle risposte ai quiz

L’AQUILA. E’ stata pubblicata oggi, 9 novembre 2012, sul sito di Formez PA e sul sito Ripam, come previsto, la griglia delle risposte relativa alla banca dati dei test per il concorso per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere. Da tale banca dati, in ciascuna sessione di prova preselettiva, saranno estratti i 70 quiz che i candidati dovranno risolvere in 45 minuti.

Le istruzioni specifiche sulla prova (da stampare e portare il giorno della convocazione), con informazioni dettagliate sullo svolgimento della stessa, le modalità di correzione dei test e di accesso agli atti on line, sono disponibili sempre sul sito del Formez.

L’ente deputato ad organizzare il concorso controverso ricorda che la banca dati è «l’unico strumento ufficiale, predisposto da Formez PA e validato dalla Commissione Interministeriale Ripam, per la preparazione alle prove preselettive».

«La formazione sui quesiti predisposti da Formez PA», dice ancora oggi una nota del Formez, «è semplice e diretta, è gratuita e la garanzia di successo è raggiungibile semplicemente con l’abnegazione e lo studio. Si invita a non dare credito ad ogni notizia difforme dalla presente. Si diffida chiunque voglia proporre altri strumenti di preparazione, per le prove concorsuali, a vantare indebitamente autorizzazioni concesse da Formez PA, che si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune».

Le prove preselettive per i 14 distinti concorsi si svolgeranno a Roma dal 19 al 23 novembre 2012 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense n. 1645- 1647 - ingresso Est, Padiglione n. 3, secondo l’ordine di convocazione disponibile sul sito del Formez.

Per rendere più rapide le operazioni di registrazione e lo svolgimento delle prove, i candidati sono invitati a presentarsi muniti di: documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on-line; penna a sfera, ad inchiostro nero indelebile; ricevuta di iscrizione stampata dal sistema step-one con codice a barre leggibile e/o della tessera sanitaria. Per tutta la durata del concorso resta attiva l’assistenza ai candidati attraverso Linea Amica.