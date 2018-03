Rifiuti, Comuni soci chiedono incontro urgente con Ambiente spa

MONTESILVANO. Parlare e discutere adesso, prima che sia troppo tardi

Il Comune di Montesilvano sottoscrive insieme ad altri Comuni dell’area vestina, tra cui Montebello di Bertona, e dei comuni soci di Ambiente, tra cui quello di Spoltore, la richiesta di convocazione di un’assemblea congiunta con Ambiente Spa e la Regione.

Si chiede di parlare della situazione dell’appalto di conferimento ad Ambiente, analisi e provvedimenti;

della situazione dei rifiuti in provincia di Pescara e delle strategie da adottarsi in relazione allo smaltimento rifiuti per evitare situazioni di emergenza, gravose dal punto di vista economico.

«L’assemblea prontamente richiesta dal sindaco e dall’assessore di Montebello di Bertona, Fidanza Venanzio ed Emanuele Pavone,– commenta il sindaco di Montesilvano, Attilio Di Mattia, - è necessaria e quanto mai opportuna in questo momento. Bisogna organizzarci per tempo ed individuare strategie comuni e condivise sullo smaltimento dei rifiuti. Dovremmo quantomeno tentare di invertire la tendenza per cui le emergenze annunciate vengono affrontate solo quando scoppiano».

«Noi sindaci vogliamo – affermano congiuntamente Di Mattia e Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore, - essere informati nel dettaglio su come si sta muovendo Ambiente spa, anche in vista della scadenza della proroga con Deco prevista per il 30 novembre. Sottoscriviamo, quindi, la richiesta di convocazione dell’assessore Pavone e del sindaco Fidanza».

«Per quanto mi riguarda – conclude Di Mattia - il contributo che poterà l’amministrazione comunale di Montesilvano avrà una doppia ed inscindibile valenza: individuare una strategia che eviti l’emergenza, ma che sia al tempo stesso anche economicamente ragionevole per le tasche dei cittadini. E sono sicuro che se ognuno farà la propria parte si riuscirà ad arrivare ad un punto di incontro».