Ruba in un negozio e lascia il suo cellulare con le foto

MONTESILVANO. Un furto maldestro, talmente maldestro che alla fine la donna non solo non è riuscita a portarsi via la refurtiva ma ha dimenticato anche il suo cellulare.

Una dimenticanza non di poco conto dal momento che proprio il telefonino ha ‘parlato’ e svelato ai carabinieri l’identità della ladra.

La donna, 24 anni, era entrata in un supermercato di Montesilvano intenzionata a rubare generi alimentari per un valore di una cinquantina di euro. I suoi movimenti circospetti, però, non sono passati inosservati e così la donna, resasi conto di essere stata scoperta ha abbandonato nel negozio la refurtiva e la sua borsa.

Poi è fuggita via, più veloce della luce per evitare di essere presa. Una volta in strada si sarà resa conto di aver commesso un errore fatele. Gli addetti alla sicurezza, che hanno segnalato il furto ai carabinieri, coordinati dal capitano Enzo Marinelli, hanno infatti recuperato non solo la merce rubata ma anche una borsa. All’interno non c’erano i documenti d'identità della ladra ma c'era il suo cellulare con la sua foto. Essendo già nota ai militari dell'Arma per altri fatti, è stata subito riconosciuta. I carabinieri hanno quindi raggiunto la sua abitazione e l'hanno bloccata mentre rientrava, denunciandola per furto aggravato.