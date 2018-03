Nuove misure regionali “anticrisi” per le imprese

TERAMO. I nuovi bandi regionali "Microcredito" e "Fare impresa 2", entrambi finanziati con il Fondo sociale europeo, saranno presentati in anteprima a Teramo giovedì 11 ottobre, alle ore 18.



L’appuntamento si terrà nella Sala polifunzionale, in via Comi 11, nel corso del convegno promosso dall’assessorato al Lavoro e alla Formazione della Provincia.

L’incontro, aperto a tutti, vedrà la partecipazione dell'assessore al Lavoro Eva Guardiani, dell'assessore alle Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo, Paolo Gatti, e di alcuni esperti che illustreranno le opportunità contenute negli avvisi pubblici.

Le nuove misure regionali anticrisi sono destinate ad avere ricadute concrete anche nel territorio provinciale.

Il bando relativo al “Microcredito” prevede l’erogazione di prestiti (da un importo minimo di 5mila a un importo massimo di 10mila euro per le persone fisiche e da un importo minimo di 10mila ad un importo massimo di 25mila euro per le imprese) con tasso di interesse all'1 per cento. La durata del prestito è di 60 mesi, incluso il periodo preammortamento (sei mesi a tasso zero). Due le tipologie di beneficiari: le microimprese, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone o società cooperative (queste ultime anche sociali o a responsabilità limitata) e i lavoratori autonomi (tra i quali anche liberi professionisti).

Il bando "Fare impresa 2", invece, rappresenta la prosecuzione del progetto "Fare impresa 1” rispetto al quale ci sono due novità. La prima riguarda l'innalzamento fino al 75% del contributo a fondo perduto (il precedente progetto ne prevedeva il 50%) pari ad un massimale di 80 mila euro per la nascita di nuove imprese; la seconda novità è rappresentata dalla semplificazione amministrativa della procedura per l'ammissione a finanziamento.

«L'incontro – afferma l’assessore al Lavoro e alla Formazione Eva Guardiani - sarà l'occasione per fare il punto sulle attività e sulle misure anticrisi che la Provincia di Teramo sta portando avanti, d'intesa con la Regione Abruzzo, in favore non solo di chi cerca un'occupazione ma anche degli operatori delle piccole e medie imprese».