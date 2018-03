In arrivo la decima edizione di “Tornareccio Regina di miele”

TORNARECCIO. Un’ape regina. La città di Tornareccio si prepara ad aprire il suo regno alla decima edizione di “Tornareccio Regina di miele”.

La rassegna di miele e prodotti tipici che da anni attira ospiti e visitatori in città, si svolgerà sabato 22 e domenica 23 settembre. L’evento è promosso dal Comune di Tornareccio, tra i fondatori dell’associazione nazionale Le Città del Miele, ed organizzato dall’agenzia Arsnova.

Ventidue espositori esporranno non solo miele ma anche altri prodotti tipici locali. La due giorni sarà costellata da diverse attività: laboratori tematici, degustazioni, ristorazione con menu a tema, spettacoli, intrattenimento per bambini, mostre ed altro.

Non mancherà il concorso “Dolce Massaia”, dedicato a quanti vogliono cimentarsi con l’arte culinaria. E grazie ad una partnership con Abruzzo Montano, anche quest’anno sono in programma le visite guidate alle bellezze di Tornareccio, con percorsi tematici.

Sarà presente come testimonial il giornalista e critico enogastronomico Edoardo Raspelli, conduttore del programma televisivo Melaverde, in onda quest’anno su Canale 5. Raspelli parteciperà all’incontro “Il miele in cucina: buono, eclettico, vincente”, che si svolgerà sabato alle 18.30 presso la sala conferenze del Belvedere, insieme allo chef Remo Fioriti, a Mimmo D’Alessio, membro della presidenza nazionale dell’Accademia della Cucina, ed a Serenella Mortani, coordinatrice dell’associazione nazionale Le Città del Miele. Domenica mattina, il giornalista farà un giro tra gli stand.

Ad allietare la rassegna ci sarà anche una madrina d’eccezione, Francesca Cavallotti, maestra di danze, che si esprimerà in una esibizione di danza orientale nella serata di sabato alle 21.30.

Anche il sindaco,Nicola Pallante, ha salutato l’evento con soddisfazione. «La manifestazione che un tempo era una semplice sagra», ha detto, «e che ora è una rassegna che supera i confini regionali, rappresenta la vetrina di un comparto, quello apistico, che genera un grande valore anche economico non solo per il nostro paese ma per tutto il territorio».

Ed è proprio di Tornareccio Luca Finocchi, l’apicoltore che di recente si è aggiudicato il titolo di “Tre Gocce d’Oro 2012”, per aver prodotto il miglior miele d’agrumi d’Italia.