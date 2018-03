Rifiuti Montesilvano, arriva l’ordinanza con orari e sanzioni

MONTESILVANO. Mentre i cittadini di Montesilvano aspettano che la differenziata arrivi dovranno abituarsi ai nuovi orari.

Il sindaco Attilio Di Mattia, con l’ ordinanza numero 268 firmata in data odierna, ha infatti stabilito che il conferimento dei rifiuti solidi urbani dovrà avvenire solo in precise fasce orarie. Per il periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 1° maggio dalle ore 18.00 alle ore 24.00; per il periodo compreso fra il 2 maggio ed il 30 settembre dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

Con questo provvedimento dispone, inoltre, che i rifiuti vengano depositati chiusi in sacchetti di plastica e non sfusi, esclusivamente dentro gli appositi contenitori collocati su tutto il territorio comunale e che è proibito depositare i rifiuti fuori orario stabilito o abbandonarli in modo incontrollato fuori di contenitori.

Fermo restando quanto previsto dal Dlgs 152/06, il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito, con le modalità previste dalla Legge n. 689/81: da 25 a 500 euro e il ripristino dello stato dei luoghi per deposito di rifiuti sfusi e deposito fuori orario stabilito.

Da 300 a 3.000 euro per il deposito incontrollato fuori di contenitori. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore con delega alla Polizia municipale, Vittorio Iovine, che ha commentato: «questo provvedimento mette fine ad un vuoto normativo che causava, in particolare in estate, criticità e difficoltà per l’emanazione di cattivi odori. E’ solo la prima di una serie di iniziative che metteremo in campo, coadiuvati dal grande lavoro del Comando della polizia municipale